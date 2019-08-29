Ван Дейк – лучший игрок сезона-2018/19

Да всем понятно этот титул дали чтоб вот хоть что-то а золотом мяче можешь забыть ))
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19.
Помимо голландца в тройку претендентов на награду входили нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Ван Дейк с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов.
- 28-летний центрбек стал лучшим игроком финала турнира.
- В АПЛ мерсисайдцы финишировали на втором месте, отстав от чемпиона «Манчестер Сити» на одно очко.
- Для ван Дейка подобная награда стала первой в карьере.