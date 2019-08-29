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    Ван Дейк – лучший игрок сезона-2018/19

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19.

    Помимо голландца в тройку претендентов на награду входили нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Ван Дейк с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов.
    • 28-летний центрбек стал лучшим игроком финала турнира.
    • В АПЛ мерсисайдцы финишировали на втором месте, отстав от чемпиона «Манчестер Сити» на одно очко.
    • Для ван Дейка подобная награда стала первой в карьере.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    29.08.2019 20:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +906

      Football06 30 августа 2019, 08:33

      Да всем понятно этот титул дали чтоб вот хоть что-то а золотом мяче можешь забыть ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 30 августа 2019, 08:33

      Мужик, действительно не поспоришь, заслуженно выиграл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 30 августа 2019, 08:22

      Справедливо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 августа 2019, 22:48

      Норм, красавчик...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 29 августа 2019, 22:34

      Парень заслужил.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 29 августа 2019, 21:07

      Не сказать чтоб уж явно лучший но победа и именно победа в финале дала гарантию на это звание . Из группы то еле еле вышли .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 августа 2019, 20:38

      гегемония Криштиану и Месси закончилась

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka > Garrincha58 29 августа 2019, 22:37

      а вот торопится не надо,рановато звёзд с неба снимать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 29 августа 2019, 20:30

      Победа в финале обеспечило это .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      21082014 29 августа 2019, 20:29

      Без вопросов.внес один из самых значимых вкладов в победу в Лиге.успехов в дальнейшем!

      7
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