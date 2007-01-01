Ван дер Варт: «Когда я перешел в «Гамбург» за 5 миллионов, меня знали все. Что за игроки переходят сейчас в «Уотфорд» за 30 миллионов?»

Бывший полузащитник «Аякса», «Гамбурга», «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт заявил, что удивлен высокой трансферной стоимости футболистов в нынешнее время.

«Трансферные суммы очень рискованны. Когда я перешел из «Аякса» в «Гамбург» за 5 миллионов евро, все знали, кто я такой. Но сейчас я ничего не знаю об игроках, которые уезжают в «Уотфорд» за 30 миллионов.

Профессионалы зарабатывают столько денег, что играют только ради них», – цитирует Ван дер Варта Tribalfootball со ссылкой на Die Welt.