Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Ван дер Варт: «Когда я перешел в «Гамбург» за 5 миллионов, меня знали все. Что за игроки переходят сейчас в «Уотфорд» за 30 миллионов?»

    Бывший полузащитник «Аякса», «Гамбурга», «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт заявил, что удивлен высокой трансферной стоимости футболистов в нынешнее время.

    «Трансферные суммы очень рискованны. Когда я перешел из «Аякса» в «Гамбург» за 5 миллионов евро, все знали, кто я такой. Но сейчас я ничего не знаю об игроках, которые уезжают в «Уотфорд» за 30 миллионов.

    Профессионалы зарабатывают столько денег, что играют только ради них», – цитирует Ван дер Варта Tribalfootball со ссылкой на Die Welt.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:22
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1065

      Dizayner 1 час назад

      ребята из 80-х к примеру тоже самое могут сказать о тебе))) рынок такая штука, ничего не поделаешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      GSmall 1 час назад

      Люксембуржцы и Лихтенштейнцы вообще бесплатно почти играют.Можно сказать на интерес)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1752

      BlackMurder 1 час назад

      Рафаэль, ты абсолютно прав!я тоже не понимаю

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      mig28 > BlackMurder 1 час назад

      +1

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru