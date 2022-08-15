Ван дер Ваарт: «Играть за «Барселону» – позор. Это мафия»

С Де Йонгом на самом деле не красиво. Хотят на****ть систему и избежать естественного спада на несколько сезонов, который переживают абсолютно все команды - путём продажи совести и чести, а также быстрых и "эффективных" решений... как бы это всё им боком не вышло по итогу, потому что если в этом сезоне Барса опять провалится на всех фронтах, это будет уже полнейшее фиаско, потому как долгов и кредитов будет уже в 2 раза больше, а денег брать будет неоткуда... сейчас они поставили всё на зеро... посмотрим, как у каталонцев с азартными играми..
Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал «Барселону».
«Как, черт возьми, вы покупаете игроков, если у вас нет денег? Это позор. Еще и Лапорта, который везде смеется. Он считает себя королем.
Ситуация с Френки де Йонгом возмутительна. Нельзя так обращаться с людьми. Он слишком много зарабатывает? Когда подписывают контракт, его либо выполняют, либо дают уйти на хороших условиях.
Но в случае с «Барсой» все не так. Это мафия, которую нужно наказать. Играть за эту команду сейчас – позор», – считает ван дер Ваарт.
- Сообщалось, что «Барселона» хочет аннулировать контракт де Йонга.
- Клуб уже заплатил 153 миллиона евро за новичков и собирается потратить еще 73 миллиона на двух футболистов.