Ван дер Ваарт: «Играть за «Барселону» – позор. Это мафия»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал «Барселону».

«Как, черт возьми, вы покупаете игроков, если у вас нет денег? Это позор. Еще и Лапорта, который везде смеется. Он считает себя королем.

Ситуация с Френки де Йонгом возмутительна. Нельзя так обращаться с людьми. Он слишком много зарабатывает? Когда подписывают контракт, его либо выполняют, либо дают уйти на хороших условиях.

Но в случае с «Барсой» все не так. Это мафия, которую нужно наказать. Играть за эту команду сейчас – позор», – считает ван дер Ваарт.