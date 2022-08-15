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Ван дер Ваарт: «Играть за «Барселону» – позор. Это мафия»

15 августа 2022, 10:10
4

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал «Барселону».

«Как, черт возьми, вы покупаете игроков, если у вас нет денег? Это позор. Еще и Лапорта, который везде смеется. Он считает себя королем.

Ситуация с Френки де Йонгом возмутительна. Нельзя так обращаться с людьми. Он слишком много зарабатывает? Когда подписывают контракт, его либо выполняют, либо дают уйти на хороших условиях.

Но в случае с «Барсой» все не так. Это мафия, которую нужно наказать. Играть за эту команду сейчас – позор», – считает ван дер Ваарт.

  • Сообщалось, что «Барселона» хочет аннулировать контракт де Йонга.
  • Клуб уже заплатил 153 миллиона евро за новичков и собирается потратить еще 73 миллиона на двух футболистов.

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Источник: AS
Испания. Примера Барселона ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (4)
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То ли ещё будет
1660549181
Я думаю, что это не только в Барсе, но и в других топклубах. Меня тоже всегда удивляло, когда обходили Fair Plai в то время, когда уже был перебор лимита на покупки. И, почти всегда, самым богатым клубам это сходило с рук. Что же это, как не мафия?
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Maxi_7
1660549672
С Де Йонгом на самом деле не красиво. Хотят на****ть систему и избежать естественного спада на несколько сезонов, который переживают абсолютно все команды - путём продажи совести и чести, а также быстрых и "эффективных" решений... как бы это всё им боком не вышло по итогу, потому что если в этом сезоне Барса опять провалится на всех фронтах, это будет уже полнейшее фиаско, потому как долгов и кредитов будет уже в 2 раза больше, а денег брать будет неоткуда... сейчас они поставили всё на зеро... посмотрим, как у каталонцев с азартными играми..
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kasatkina
1660556777
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Lipatoff
1660557109
Клуб важнее любого игрока, не Лапорта довёл до такого состояния, он любыми способами пытается вытащить клуб из долговой ямы, если в прошлом были никчемные трансферы это не его вина, поэтому кому что-то не нравится, до свидания
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