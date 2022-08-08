«Барселона» хочет аннулировать контракт де Йонга

Руководство «Барселоны» проинформировало полузащитника Френки де Йонга о намерении аннулировать его действующий контракт.
В клубе считают, что в октябре 2020 года новое соглашение с голландцем подписывалось с нарушением закона.
Боссы «Барсы» собираются судиться с предыдущим руководством из-за договоров, заключенных с игроками в тот период.
Конечная цель – аннулировать контракт де Йонга, подписанный в 2020 году, и сделать так, чтобы он продолжил играть за команду на тех условиях, какие были согласованы при его переходе из «Аякса» в 2019-м.
- Хавбеком интересуются «Бавария», «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
Источник: The Athletic