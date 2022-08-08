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    «Барселона» хочет аннулировать контракт де Йонга

    Руководство «Барселоны» проинформировало полузащитника Френки де Йонга о намерении аннулировать его действующий контракт.

    В клубе считают, что в октябре 2020 года новое соглашение с голландцем подписывалось с нарушением закона.

    Боссы «Барсы» собираются судиться с предыдущим руководством из-за договоров, заключенных с игроками в тот период.

    Конечная цель – аннулировать контракт де Йонга, подписанный в 2020 году, и сделать так, чтобы он продолжил играть за команду на тех условиях, какие были согласованы при его переходе из «Аякса» в 2019-м.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +344

      Shotlandets86 7 минут назад

      Путалона с каждым днëм пробивает дно.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +647

      Lipatoff 22 минуты назад

      Вранье

      0
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