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    Ван дер Ваарт раскритиковал игру Холанда

    Бывший полузащитник «Реала» сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Ваарт сказал, что норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был худшим на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридцами (3:3).

    «Мне показалось, что он был очень плох. Если Холанд не забивает, вы не получите от него большой пользы. Конечно, он быстр и усердно работает, но я считаю, что он весьма посредственно работает с мячом. Если ты действительно так хорош, как все о тебе говорят, ты должен показывать больше.

    Могло быть и лучше. Думаю, в этом матче он смотрелся очень неуклюже. Теперь «Сити» действительно нужен был нападающий, который мог бы цепляться за мяч, но ему ни разу это не удалось. Думаю, в какой-то момент они игнорировали его намеренно. Он был действительно худшим на поле», – сказал ван дер Ваарт Ziggo Sport.

    • Холанд провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.
    • Ответная игра состоится 17 апреля.

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    Источник: VP

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    10.04.2024 15:23
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1712761369
    Разве он участвует в командной игре ? Разжуйте, выложите , точку поставит , а играть это не его стихия. Во многом из-за этого и ЗМ обойдёт его стороной.
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    zigbert
    1712772316
    Ничего удивительного. Холанд не дриблер и в условиях плотной обороны действует не всегда эффективно.
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