Ван дер Ваарт раскритиковал игру Холанда

Бывший полузащитник «Реала» сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Ваарт сказал, что норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был худшим на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридцами (3:3).

«Мне показалось, что он был очень плох. Если Холанд не забивает, вы не получите от него большой пользы. Конечно, он быстр и усердно работает, но я считаю, что он весьма посредственно работает с мячом. Если ты действительно так хорош, как все о тебе говорят, ты должен показывать больше.

Могло быть и лучше. Думаю, в этом матче он смотрелся очень неуклюже. Теперь «Сити» действительно нужен был нападающий, который мог бы цепляться за мяч, но ему ни разу это не удалось. Думаю, в какой-то момент они игнорировали его намеренно. Он был действительно худшим на поле», – сказал ван дер Ваарт Ziggo Sport.