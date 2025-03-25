Ван дер Ваарт дал совет Ямалю

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт призвал вингера сборной Испании Ламина Ямаля не слишком волноваться о высказываниях в его адрес.

«Он забил поистине топовый гол. Гол мирового класса от игрока мирового класса. И все же я бы посоветовал ему не волноваться так сильно из-за бывшего игрока, который слишком толст и что-то говорит о нем. Это все неважно.

Ему 17. Он очень хорош, но меня немного беспокоят его жесты, и я желаю ему только хорошего. Когда тебя так сильно хвалят в 17 лет, начинаешь верить, что весь мир крутится вокруг тебя.

Если ты делаешь такие жесты и мнишь себя кем-то вроде бога, то это может вызвать неприятие. Я просто заметил, что он немного приспустил шорты. А так – мне это безразлично», – сказал ван дер Ваарт.