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    Ван дер Ваарт: «Когда я играл против Месси, я звал маму. Но сейчас его можно остановить»

    Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси можно остановить.

    «И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был невероятно хорош, но сейчас его можно остановить. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно?

    Меня начинает раздражать Месси. И это обидно, ведь такой футболист больше никогда не родится», – сказал нидерландец.

    • Месси накануне провел 1000-й матч в карьере.
    • У аргентинца 7 «Золотых мячей».
    • Нидерланды и Аргентина сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      TANNER 29 минут назад

      Судя по тому как он возит 2-3 соперников на носовом платке одновременно, его пешеходство ему абсолютно не мешает. Можно подумать что игрок в 35 лет будет таким шустрым и юрким как в 20.

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      Рейтинг: +23655

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Теперь Месси пусть зовёт свою маму. )

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