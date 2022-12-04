Ван дер Ваарт: «Когда я играл против Месси, я звал маму. Но сейчас его можно остановить»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси можно остановить.

«И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был невероятно хорош, но сейчас его можно остановить. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно?

Меня начинает раздражать Месси. И это обидно, ведь такой футболист больше никогда не родится», – сказал нидерландец.

Месси накануне провел 1000-й матч в карьере.

У аргентинца 7 «Золотых мячей».

Нидерланды и Аргентина сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022.

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