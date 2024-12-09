Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Ван дер Ваарт пояснил высказывание про эгоистичность Роналду

    Ван дер Ваарт пояснил высказывание про эгоистичность Роналду

    Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль Ван дер Ваарт заявил, что ранее говорил об эгоизме форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в позитивном смысле.

    «Напротив, это очень хорошо. Особенно у нападающих, и это тоже необходимо, чтобы достичь абсолютной вершины.

    Не зря же он до сих пор играет и находится в такой форме. Проблема только в одном человеке, и это Криштиану.

    Я действительно имел это в виду в очень позитивном смысле», – сказал ван дер Ваарт.

    • Ранее нидерландец назвал португальца эгоистом, на что Роналду ответил репликой в соцсети: «Кто это?»
    • Они вместе выступали за «Реал» в 2009–2010 годах.

    Новости по теме
    Ван дер Ваарт пошутил о пенисе Роналду 4
    Роналду дерзко ответил ван дер Ваарту, обвинившему Криштиану в эгоизме 1
    Ван дер Ваарт назвал лучшего футболиста мира 4
    Источник: VP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2024 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 