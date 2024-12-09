Ван дер Ваарт пояснил высказывание про эгоистичность Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль Ван дер Ваарт заявил, что ранее говорил об эгоизме форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в позитивном смысле.
«Напротив, это очень хорошо. Особенно у нападающих, и это тоже необходимо, чтобы достичь абсолютной вершины.
Не зря же он до сих пор играет и находится в такой форме. Проблема только в одном человеке, и это Криштиану.
Я действительно имел это в виду в очень позитивном смысле», – сказал ван дер Ваарт.
- Ранее нидерландец назвал португальца эгоистом, на что Роналду ответил репликой в соцсети: «Кто это?»
- Они вместе выступали за «Реал» в 2009–2010 годах.