Ван дер Ваарт пояснил высказывание про эгоистичность Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль Ван дер Ваарт заявил, что ранее говорил об эгоизме форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в позитивном смысле.

«Напротив, это очень хорошо. Особенно у нападающих, и это тоже необходимо, чтобы достичь абсолютной вершины.

Не зря же он до сих пор играет и находится в такой форме. Проблема только в одном человеке, и это Криштиану.

Я действительно имел это в виду в очень позитивном смысле», – сказал ван дер Ваарт.