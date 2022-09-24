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    «Никакого «Спартака». Агент Зе Луиша – о возвращении в московский клуб

    Жозе Фоуту Галван, агент нападающего Зе Луиша, дал понять, что его клиент не рассматривал вариант с возвращением в «Спартак».

    – Было ли у Зе Луиша желание вернуться в «Спартак» в летнее трансферное окно?

    – Нет, он недавно подписал контракт на два года с турецким клубом «Хатаяспор».

    – Следит ли он за матчами красно-белых или общается с бывшими одноклубниками?

    – Нет, нет. Никакого «Спартака». Сейчас он сконцентрирован на своей карьере в Турции. Ни о каком возвращении в «Спартак» речи не шло.

    • Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год.
    • Он забил 35 голов и сделал 24 ассиста в 109 матчах.
    • Также в России форвард играл за «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +416

      Лицом_на_клаве 46 минут назад

      Зе Луиш:- Чур меня, чур! Только не к хрякам. До сих пор не отмыться. Гыгыгы

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