«Никакого «Спартака». Агент Зе Луиша – о возвращении в московский клуб

Жозе Фоуту Галван, агент нападающего Зе Луиша, дал понять, что его клиент не рассматривал вариант с возвращением в «Спартак».

– Было ли у Зе Луиша желание вернуться в «Спартак» в летнее трансферное окно?

– Нет, он недавно подписал контракт на два года с турецким клубом «Хатаяспор».

– Следит ли он за матчами красно-белых или общается с бывшими одноклубниками?

– Нет, нет. Никакого «Спартака». Сейчас он сконцентрирован на своей карьере в Турции. Ни о каком возвращении в «Спартак» речи не шло.