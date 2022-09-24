«Никакого «Спартака». Агент Зе Луиша – о возвращении в московский клуб

Жозе Фоуту Галван, агент нападающего Зе Луиша, дал понять, что его клиент не рассматривал вариант с возвращением в «Спартак».
– Было ли у Зе Луиша желание вернуться в «Спартак» в летнее трансферное окно?
– Нет, он недавно подписал контракт на два года с турецким клубом «Хатаяспор».
– Следит ли он за матчами красно-белых или общается с бывшими одноклубниками?
– Нет, нет. Никакого «Спартака». Сейчас он сконцентрирован на своей карьере в Турции. Ни о каком возвращении в «Спартак» речи не шло.
- Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год.
- Он забил 35 голов и сделал 24 ассиста в 109 матчах.
- Также в России форвард играл за «Локомотив».
Источник: «Спорт-Экспресс»