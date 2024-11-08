Литвинов ответил, какого игрока хотел бы вернуть в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выбрал экс-футболиста московской команды, которого вернул бы в состав.

«Недавно вспоминали Зе Луиша. Какие-то моменты попались в интернете. Забивал и прыгал.

Меня всегда поражал его прыжок. Как он прыгал и боролся за верховые мячи, как он принимал. Ребята сказали: «Он бы нам не помешал», – сказал Литвинов.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год.

Он забил 35 голов и сделал 24 ассиста в 109 матчах.

Также в России форвард играл за «Локомотив».

Сейчас он играет в Португалии за АВС.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов