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    • Литвинов ответил, какого игрока хотел бы вернуть в «Спартак»

    Литвинов ответил, какого игрока хотел бы вернуть в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выбрал экс-футболиста московской команды, которого вернул бы в состав.

    «Недавно вспоминали Зе Луиша. Какие-то моменты попались в интернете. Забивал и прыгал.

    Меня всегда поражал его прыжок. Как он прыгал и боролся за верховые мячи, как он принимал. Ребята сказали: «Он бы нам не помешал», – сказал Литвинов.

    • Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год.
    • Он забил 35 голов и сделал 24 ассиста в 109 матчах.
    • Также в России форвард играл за «Локомотив».
    • Сейчас он играет в Португалии за АВС.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    08.11.2024 18:30
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1731082022
    ...неплох, чертяка был! Такой бы не помешал...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731083928
    Для клуба середняка он топ! Гыгыгы
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    alefreddy
    1731084471
    вместо Руслана пожалуйста.гораздо мастеровитей будет
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    DVOK68
    1731084960
    Литва...млин...и смех и грех игра твоя.Лапами цеплять противника,потеряв позицию-это твоё,и.диот.
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    zigbert
    1731090701
    Играл великолепно, был королем верховых мячей, особенно в чемпионском году. Но потом что то захандрил. В Локомотиве был уже не тот Зе Луиш.
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    oyabun
    1731091970
    Он уже в Локо был не очень. А сейчас в 33 тем более. Прошедший этап. Надо находить молодых и забивных, как это сделал Зенит в случае с Лусиано.
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