Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал мое право на работу»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал, как действовал клуб в ситуации с его исключением из заявки на сезон.

«Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо – просто забрали моe право на работу. И это без моего разрешения.

Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал. Набрался спокойствия, чтобы решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят.

Они приняли это решение (исключение из заявки) против моей воли. Можно даже сказать, против закона. Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь, что я делаю.

«Локо» вообще не беспокоился. Меня не спрашивали ни о чeм. Сначала я был на связи с мексиканским специалистом, который пришeл в «Локомотив». Всe было хорошо. До восстановления в Нидерландах всe было шикарно, но потом все исчезли.

Я мог уехать хоть в Кабо-Верде, хоть в Мексику, и никто бы не узнал. Невероятно. Со мной что-то подобное случилось впервые», – заявил футболист.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»