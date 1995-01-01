Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал мое право на работу»

Какой закон , ты в России тут закон как дышло..... прежде чем ехать в Россию навел бы для начала справки
Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал, как действовал клуб в ситуации с его исключением из заявки на сезон.
«Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо – просто забрали моe право на работу. И это без моего разрешения.
Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал. Набрался спокойствия, чтобы решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят.
Они приняли это решение (исключение из заявки) против моей воли. Можно даже сказать, против закона. Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь, что я делаю.
«Локо» вообще не беспокоился. Меня не спрашивали ни о чeм. Сначала я был на связи с мексиканским специалистом, который пришeл в «Локомотив». Всe было хорошо. До восстановления в Нидерландах всe было шикарно, но потом все исчезли.
Я мог уехать хоть в Кабо-Верде, хоть в Мексику, и никто бы не узнал. Невероятно. Со мной что-то подобное случилось впервые», – заявил футболист.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»