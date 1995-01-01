Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал мое право на работу»

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал, как действовал клуб в ситуации с его исключением из заявки на сезон.

    «Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо – просто забрали моe право на работу. И это без моего разрешения.

    Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал. Набрался спокойствия, чтобы решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят.

    Они приняли это решение (исключение из заявки) против моей воли. Можно даже сказать, против закона. Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь, что я делаю.

    «Локо» вообще не беспокоился. Меня не спрашивали ни о чeм. Сначала я был на связи с мексиканским специалистом, который пришeл в «Локомотив». Всe было хорошо. До восстановления в Нидерландах всe было шикарно, но потом все исчезли.

    Я мог уехать хоть в Кабо-Верде, хоть в Мексику, и никто бы не узнал. Невероятно. Со мной что-то подобное случилось впервые», – заявил футболист.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:42
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Alex_1971 50 минут назад

      Какой закон , ты в России тут закон как дышло..... прежде чем ехать в Россию навел бы для начала справки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13504

      ilichkadr > Alex_1971 5 минут назад

      На постсоветском пространстве (у бывших и нынешних) законы все как дышло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      acor94 53 минуты назад

      Так это же кайф. Катайся где хочешь, делай че хочешь. А зарплата капает. Этим зулусам всё мало!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12981

      Cleaner > acor94 23 минуты назад

      Потому и проигрывают наши команды, что НАШИМ АБОРИГЕНАМ пофигу игра. Подписал контракт пожирнее и ничего не делай. Зарплата то капает...(((

      А зулусам нужна ИГРА и ПОБЕДЫ!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93080
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68498
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru