Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал о разногласиях с московским клубом в период восстановления после травмы.
«Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Всe было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб.
Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчeт сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть.
Я хотел проводить восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Там лучше климат, плюс не хотелось быть одному. «Локомотив» настоял на том, чтобы я занимался именно в Нидерландах. Ок, я отправился туда.
Перед закрытием трансферного окна мне предложили что-то вроде обмена: ту же самую работу по восстановлению перенесут в Португалию, где я буду рядом с моими детьми, но при этом соглашусь на исключение из заявки. Я отказался», – сказал футболист.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.