Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал о разногласиях с московским клубом в период восстановления после травмы.

«Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Всe было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб.

Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчeт сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть.

Я хотел проводить восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Там лучше климат, плюс не хотелось быть одному. «Локомотив» настоял на том, чтобы я занимался именно в Нидерландах. Ок, я отправился туда.

Перед закрытием трансферного окна мне предложили что-то вроде обмена: ту же самую работу по восстановлению перенесут в Португалию, где я буду рядом с моими детьми, но при этом соглашусь на исключение из заявки. Я отказался», – сказал футболист.