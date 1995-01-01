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    Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал о разногласиях с московским клубом в период восстановления после травмы.

    «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Всe было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб.

    Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчeт сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть.

    Я хотел проводить восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Там лучше климат, плюс не хотелось быть одному. «Локомотив» настоял на том, чтобы я занимался именно в Нидерландах. Ок, я отправился туда.

    Перед закрытием трансферного окна мне предложили что-то вроде обмена: ту же самую работу по восстановлению перенесут в Португалию, где я буду рядом с моими детьми, но при этом соглашусь на исключение из заявки. Я отказался», – сказал футболист.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15304

      paracetamol 2 часа назад

      Странные дела творяться в Локо, да и в РЖД тоже. Вместо строительства БАМа бабло идет на всяких неумытых!

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      Рейтинг: +11277

      Fusballer > paracetamol 1 час назад

      В Зените "неумытых" тоже полно. Да и умытые - дрочеры и передасты. Толку от этого - ноль, зато подключить газ стоит бешеных бабок. А на ленивого н_егра 40 лямов евро выложить - легко!

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