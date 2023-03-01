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    В «Химках» отреагировали на новость о переходе Зе Луиша с помощью поговорки

    Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о переходе экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша в подмосковный клуб.

    «Не могу ничего сказать. Слышал звон, да не знаю, где он», — сказал Билялетдинов.

    • В 201-2019 годах Зе Луиш был в «Спартаке», брал с командой чемпионство.
    • В 2020-2021 годах игрок провел 15 матчей в РПЛ за «Локомотив», забил гол.
    • В «Хатайспоре» Зе Луиш был с прошлого года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2023 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 1 марта, 20:48

      В Спартаке Зе себя очень неплохо проявил. А затем уже всё по нисходящей. Не стоило ему уходить. Но как я понимаю, игрока тогдашнее руководство клуба буквально выпнуло из команды, особо не спрашивая.

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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 1 марта, 20:22

      Скорее экс-желдорпутеобходчика, а не спартача

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