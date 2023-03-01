В «Химках» отреагировали на новость о переходе Зе Луиша с помощью поговорки

В Спартаке Зе себя очень неплохо проявил. А затем уже всё по нисходящей. Не стоило ему уходить. Но как я понимаю, игрока тогдашнее руководство клуба буквально выпнуло из команды, особо не спрашивая.
Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о переходе экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша в подмосковный клуб.
«Не могу ничего сказать. Слышал звон, да не знаю, где он», — сказал Билялетдинов.
- В 201-2019 годах Зе Луиш был в «Спартаке», брал с командой чемпионство.
- В 2020-2021 годах игрок провел 15 матчей в РПЛ за «Локомотив», забил гол.
- В «Хатайспоре» Зе Луиш был с прошлого года.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?