Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чемпион России Зе Луиш продолжит карьеру в «Химках»

    «Химки» подпишут свободного агента Зе Луиша. От него отказался ЦСКА.

    «ФИФА разрешил игрокам турецких клубов, снявшихся с чемпионата, чьи контракты скоро заканчиваются (договор Зе с «Хатайспором» истекает летом) — переходить в другие лиги на правах свободных агентов. Заявить их можно в течении двух недель после закрытия окна. Вскоре страйкер из Кабо-Верде прибудет в Россию для подписания с клубом Туфана Садыгова.

    Ранее услуги Зе Луиша предлагали ЦСКА, но москвичкам он не подошел. Повлияло на это как спартаковское прошлое, так и общий уровень + узкая специализация футболиста (он чистый центральный нападающий). Тот же Эль-Кааби куда выше классом + мог закрыть еще и позицию вингера, как того изначально хотели ЦСКА. С Эль-Кааби не вышло», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • В 201-2019 годах Зе Луиш был в «Спартаке», брал с командой чемпионство.
    • В 2020-2021 годах игрок провел 15 матчей в РПЛ за «Локомотив», забил гол.
    • В «Хатайспоре» Зе Луиш был с прошлого года.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ 9
    Малком раскрыл характер травмы Барриоса. Его заменили в первом тайме с «Химками» 2
    ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Спартак» победил «Факел», «Динамо» проиграло «Краснодару», «Крылья» пропустили четыре от ЦСКА 7
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 18:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 1 марта, 18:51

      Зато Заболотный-гол в стот лет широкой специализации))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11