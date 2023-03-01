Чемпион России Зе Луиш продолжит карьеру в «Химках»

«Химки» подпишут свободного агента Зе Луиша. От него отказался ЦСКА.

«ФИФА разрешил игрокам турецких клубов, снявшихся с чемпионата, чьи контракты скоро заканчиваются (договор Зе с «Хатайспором» истекает летом) — переходить в другие лиги на правах свободных агентов. Заявить их можно в течении двух недель после закрытия окна. Вскоре страйкер из Кабо-Верде прибудет в Россию для подписания с клубом Туфана Садыгова.

Ранее услуги Зе Луиша предлагали ЦСКА, но москвичкам он не подошел. Повлияло на это как спартаковское прошлое, так и общий уровень + узкая специализация футболиста (он чистый центральный нападающий). Тот же Эль-Кааби куда выше классом + мог закрыть еще и позицию вингера, как того изначально хотели ЦСКА. С Эль-Кааби не вышло», – написал инсайдер Иван Карпов.

В 201-2019 годах Зе Луиш был в «Спартаке», брал с командой чемпионство.

В 2020-2021 годах игрок провел 15 матчей в РПЛ за «Локомотив», забил гол.

В «Хатайспоре» Зе Луиш был с прошлого года.

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