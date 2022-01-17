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  • Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

17 января 2022, 10:14
17

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш поделился мнением о работе спортивного директора московского клуба Томаса Цорна.

«Не знаю, что имеет Томас против меня, но что-то имеет. Когда он пришeл в «Локомотив», то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь предложения из других клубов.

Это вообще первая вещь, которую он сделал, придя в «Локо». Я сразу подумал: «Что вообще происходит?». Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.

Мне кажется, «Локомотив» должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но... Скажу искренне – действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». Но футбол всe покажет.

То, что Томас делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушeл не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в «Спартаке» отпустил», – сказал футболист.

  • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
  • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
  • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал мое право на работу»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зе Луиш Цорн Томас
Комментарии (17)
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derrik2000
1642404250
Что называется, "из первых рук" о деятельности Цорна. Что и как будет в Локомотиве - неизвестно, но пока ощущения не очень...
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R_a_i_n
1642404539
Цорну дали игрушку в лице Российского футбола. Мол вот тебе подарок сынок, пили, тряси, зарабатывай. Готовый бизнес так сказать.
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Alex_1971
1642405495
В Локомотиве так было всегда, руководство ...... жаль болельщиков они то верят в лучшее а получают "гранату"
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zarsm
1642409003
Растягивать одно интервью на три новости и кидать их в главные... genius
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vladimir-7
1642411508
Беседа о деятельности Цорна в Локомотиве, плавно и с ускорением переключилась на встречные претензии болельщиков двух клубов.
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DOCTOR PENALTY
1642413200
Зе, теперь, прежде чем подписаться в какой-нибудь клуб РПЛ, обязательно узнай, не собирается ли туда Цорн. )
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Красногорск_Фан
1642416559
Капитан очевидность Зе. Никто уже по персоне Цорна не питает иллюзий. Все предельно единодушны как Стахановцы в трудовом порыве.
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Hektor 84
1642433355
Зе когда пришел цорн надо было самому валить и не ждать
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