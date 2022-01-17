Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш поделился мнением о работе спортивного директора московского клуба Томаса Цорна.

«Не знаю, что имеет Томас против меня, но что-то имеет. Когда он пришeл в «Локомотив», то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь предложения из других клубов.

Это вообще первая вещь, которую он сделал, придя в «Локо». Я сразу подумал: «Что вообще происходит?». Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.

Мне кажется, «Локомотив» должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но... Скажу искренне – действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». Но футбол всe покажет.

То, что Томас делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушeл не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в «Спартаке» отпустил», – сказал футболист.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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