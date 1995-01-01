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    Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш поделился мнением о работе спортивного директора московского клуба Томаса Цорна.

    «Не знаю, что имеет Томас против меня, но что-то имеет. Когда он пришeл в «Локомотив», то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь предложения из других клубов.

    Это вообще первая вещь, которую он сделал, придя в «Локо». Я сразу подумал: «Что вообще происходит?». Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.

    Мне кажется, «Локомотив» должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но... Скажу искренне – действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». Но футбол всe покажет.

    То, что Томас делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушeл не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в «Спартаке» отпустил», – сказал футболист.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +25

      Alex_1971 46 минут назад

      В Локомотиве так было всегда, руководство ...... жаль болельщиков они то верят в лучшее а получают "гранату"

      0
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      Рейтинг: +5329

      R_a_i_n 1 час назад

      Цорну дали игрушку в лице Российского футбола. Мол вот тебе подарок сынок, пили, тряси, зарабатывай. Готовый бизнес так сказать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18494

      derrik2000 1 час назад

      Что называется, "из первых рук" о деятельности Цорна.
      Что и как будет в Локомотиве - неизвестно, но пока ощущения не очень...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2167

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Немецкий аферист обул свиней, теперь взялся за проводниц. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      Fusballer > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Засланец бомжей, не иначе.

      3
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      Рейтинг: +5329

      R_a_i_n > Fusballer 45 минут назад

      100 %. Бомжам конкуренты не нужны. Развалили чемпионскую команду. Один Зенит на плаву, в других командах вечно какие-то перестройки и катаклизмы. Мысли сами собой напрашиваются.

      2
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      Рейтинг: +13504

      ilichkadr > R_a_i_n 34 минуты назад

      Все пройдохи типа Цорна делают бабки исключительно в Москве, поскольку их там немерено. Зенит же обходят десятой дорогой.

      2
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      Рейтинг: +2167

      ПалкоВводецъ > R_a_i_n 34 минуты назад

      Это Хто там конкурент? Срамтак? Он давно уже для Зенита фарм клуб, ежегодно приносящий 6 очков и десяток голов. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +168

      кaстрюлька > ПалкоВводецъ 32 минуты назад

      Ваш-то помойный газенваген никто не обует - целый пенсионный фонд РФ за спиной. Стабильность х.уле

      2
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      Рейтинг: +5329

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 20 минут назад

      О, а вот и заднеприводный гыгышник выполз)))

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