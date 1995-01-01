Цорн – о словах Зе Луиша про реорганизацию «Локо»: «Не думаю, что он может оценить все, что произошло с клубом»

был работающий клуб с нормальным тренером Семиным. Локо был одним из лидеров футбола в России. что не нравилось? пришла тупая тетка Смородская клуб начал сыпаться. убрали. Семина вернули. вдруг опять перемены. аферист Рангник. клуб продолжил сыпаться. зачем ломать работающий механизм было? причина лишь одна - руководство РЖД посчитало что бабло проходящее мимо их личного кармана - неприемлимо.
так в своё время Рубин опустили. президент Татарстана возмутился - как так? финансовые потоки мимо его кармана? Бердыева убрать. только оказывается сломанный механизм то не работает..... а как восстановить? надо вкладывать а как? они же ничего не умеют кроме как распиливать бюджеты.
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал высказывание экс-форварда команды Зе Луиша о том, что клуб должен быть реорганизован.
«Что касается актуального развития нашего клуба: не думаю, что Зе, находившийся с сентября 2021 года на лечении в Нидерландах и Португалии, может оценить всe, что произошло тут с того времени.
Окончательно хочу пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал Цорн.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»
Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»