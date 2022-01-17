Цорн – о словах Зе Луиша про реорганизацию «Локо»: «Не думаю, что он может оценить все, что произошло с клубом»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал высказывание экс-форварда команды Зе Луиша о том, что клуб должен быть реорганизован.

«Что касается актуального развития нашего клуба: не думаю, что Зе, находившийся с сентября 2021 года на лечении в Нидерландах и Португалии, может оценить всe, что произошло тут с того времени.

Окончательно хочу пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал Цорн.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»