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    Цорн – о словах Зе Луиша про реорганизацию «Локо»: «Не думаю, что он может оценить все, что произошло с клубом»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал высказывание экс-форварда команды Зе Луиша о том, что клуб должен быть реорганизован.

    «Что касается актуального развития нашего клуба: не думаю, что Зе, находившийся с сентября 2021 года на лечении в Нидерландах и Португалии, может оценить всe, что произошло тут с того времени.

    Окончательно хочу пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал Цорн.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

    Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +719

      Vitaga 25 минут назад

      был работающий клуб с нормальным тренером Семиным. Локо был одним из лидеров футбола в России. что не нравилось? пришла тупая тетка Смородская клуб начал сыпаться. убрали. Семина вернули. вдруг опять перемены. аферист Рангник. клуб продолжил сыпаться. зачем ломать работающий механизм было? причина лишь одна - руководство РЖД посчитало что бабло проходящее мимо их личного кармана - неприемлимо.
      так в своё время Рубин опустили. президент Татарстана возмутился - как так? финансовые потоки мимо его кармана? Бердыева убрать. только оказывается сломанный механизм то не работает..... а как восстановить? надо вкладывать а как? они же ничего не умеют кроме как распиливать бюджеты.

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      Рейтинг: +18502

      derrik2000 46 минут назад

      Тут я с ним согласен.
      Весь масштаб возможной катастрофы можно оценить только спустя какое-то время.
      Ну, когда "подсчитают - прослезятся".
      Любой сможет оценить.

      0
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      Рейтинг: +5340

      R_a_i_n 54 минуты назад

      Да все могут оценить, что произошло с клубом. Пришел Цорн и наварился!

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