Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»

"Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошeл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», – сказал Цорн."
Скажи этот дирехтор по медицине, что, мол, чистая правда- забили на Зе Луиша и рекомендовали ему лечиться, где душа пожелает, народными средствами, то уже писал бы рапОрт на увольнение без выходного пособия. )))
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова экс-форварда москвичей Зе Луиша о том, что клуб его бросил.
«Я очень удивился высказываниям Зе – они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом.
Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм – безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.
Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошeл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», – сказал Цорн.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
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