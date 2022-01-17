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  • Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»

Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»

17 января 2022, 13:14
14

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова экс-форварда москвичей Зе Луиша о том, что клуб его бросил.

«Я очень удивился высказываниям Зе – они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом.

Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм – безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошeл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», – сказал Цорн.

  • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
  • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
  • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зе Луиш Цорн Томас
Комментарии (14)
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Enter2006
1642414592
Гнать вашу немецкую шайку поганой метлой с Локо!!!
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ilichkadr
1642415131
Странное заявление хитрожопого "эффективного" менеджера. Лишил человека работы, а теперь ждёмс в свой адрес любовные дифирамбы? P.S. Уже поступал ответственно (в Спартаке) и к чему это привело!? Схема работы немца до безобразия проста. Изгоняем высокооплачиваемых, набираем по дешёвке никому не нужный шлак, а разницу себе в карман.
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JTherry
1642415367
схема "распила" проста - чем больше трансферов, тем больше откатов...
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Красногорск_Фан
1642416182
"Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм – безответственно." Зенит Малкома в такой ситуации не сдал. и защищал в медиа. Хотя заплачено было 40 млн. травма была уникальная, лечение долгим. Вот это и называется ответственное отношение.
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R_a_i_n
1642416544
Зная этого афериста, думается правда на стороне Зе Луиша.
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derrik2000
1642416787
"Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошeл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», – сказал Цорн." Скажи этот дирехтор по медицине, что, мол, чистая правда- забили на Зе Луиша и рекомендовали ему лечиться, где душа пожелает, народными средствами, то уже писал бы рапОрт на увольнение без выходного пособия. )))
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Vitaga
1642420704
высказывания цорна не сответствуют действительности- он загнал в яму один клуб и перешел делать тоже самое в другой. этот человек явный махинатор и заботящийся исключительно о личных интересах
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Hektor 84
1642434805
В Локо одни чуреки и немчуры завелись! И эта шобла разваливает команду.
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