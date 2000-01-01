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    Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова экс-форварда москвичей Зе Луиша о том, что клуб его бросил.

    «Я очень удивился высказываниям Зе – они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом.

    Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм – безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

    Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошeл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», – сказал Цорн.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18495

      derrik2000 36 минут назад

      "Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошeл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», – сказал Цорн."

      Скажи этот дирехтор по медицине, что, мол, чистая правда- забили на Зе Луиша и рекомендовали ему лечиться, где душа пожелает, народными средствами, то уже писал бы рапОрт на увольнение без выходного пособия. )))

      1
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      Рейтинг: +5336

      R_a_i_n 40 минут назад

      Зная этого афериста, думается правда на стороне Зе Луиша.

      2
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      Рейтинг: +3384

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      "Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм – безответственно." Зенит Малкома в такой ситуации не сдал. и защищал в медиа. Хотя заплачено было 40 млн. травма была уникальная, лечение долгим. Вот это и называется ответственное отношение.

      1
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      Рейтинг: +20021

      JTherry 1 час назад

      схема "распила" проста - чем больше трансферов, тем больше откатов...

      0
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      Рейтинг: +13520

      ilichkadr 1 час назад

      Странное заявление хитрожопого "эффективного" менеджера. Лишил человека работы, а теперь ждёмс в свой адрес любовные дифирамбы?
      P.S. Уже поступал ответственно (в Спартаке) и к чему это привело!? Схема работы немца до безобразия проста. Изгоняем высокооплачиваемых, набираем по дешёвке никому не нужный шлак, а разницу себе в карман.

      3
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      Рейтинг: +18495

      derrik2000 > ilichkadr 35 минут назад

      "Схема работы немца до безобразия проста. Изгоняем высокооплачиваемых, набираем по дешёвке никому не нужный шлак, а разницу себе в карман."

      Так бЫзнес, понимаешь, штука тонкая.
      А если по протекции папашки - то ещё и очень прибыльная. ))

      0
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      Рейтинг: +2442

      Enter2006 1 час назад

      Гнать вашу немецкую шайку поганой метлой с Локо!!!

      3
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      Рейтинг: +3384

      Красногорск_Фан > Enter2006 49 минут назад

      Спасибо друг. Это действительно банда.

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