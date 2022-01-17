Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова экс-форварда москвичей Зе Луиша о том, что клуб его бросил.

«Я очень удивился высказываниям Зе – они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом.

Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм – безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошeл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», – сказал Цорн.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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