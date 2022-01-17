Геркус: «На что Зе Луишу обижаться. Я бы радовался – свободный агент с кучей денег»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал реакцию нападающего Зе Луиша на решение клуба расторгнуть с ним контракт.

«Мне был непонятен трансфер Зе Луиша с самого начала. Он игрок неплохой был в своe время, но в «Порту» он присел. Это надо у Кикнадзе спрашивать, зачем он брал.

У клуба своя логика. Контракты разрываются, старая команда продаeтся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», – сказал Геркус.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»