Геркус: «На что Зе Луишу обижаться. Я бы радовался – свободный агент с кучей денег»

Логичное объяснение.
Умники, не надо Геркуса обсуждать , разговор о Зе Луише.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал реакцию нападающего Зе Луиша на решение клуба расторгнуть с ним контракт.
«Мне был непонятен трансфер Зе Луиша с самого начала. Он игрок неплохой был в своe время, но в «Порту» он присел. Это надо у Кикнадзе спрашивать, зачем он брал.
У клуба своя логика. Контракты разрываются, старая команда продаeтся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», – сказал Геркус.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»
Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»