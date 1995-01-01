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    Геркус: «На что Зе Луишу обижаться. Я бы радовался – свободный агент с кучей денег»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал реакцию нападающего Зе Луиша на решение клуба расторгнуть с ним контракт.

    «Мне был непонятен трансфер Зе Луиша с самого начала. Он игрок неплохой был в своe время, но в «Порту» он присел. Это надо у Кикнадзе спрашивать, зачем он брал.

    У клуба своя логика. Контракты разрываются, старая команда продаeтся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», – сказал Геркус.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9173

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Логичное объяснение.
      Умники, не надо Геркуса обсуждать , разговор о Зе Луише.

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      Рейтинг: +2864

      Бухбух 29 минут назад

      Зе Луиш, в отличие от Геркуса, хотя бы с Локо не судился. Так что, Геркус лучше бы молчал.

      0
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      Рейтинг: +18495

      derrik2000 33 минуты назад

      "Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», – сказал Геркус."

      Поколение эффективных манагеров накрыло Россию... (((

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