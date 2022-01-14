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  • «Бешикташ» недоволен игрой Батшуайи и может подписать Зе Луиша

«Бешикташ» недоволен игрой Батшуайи и может подписать Зе Луиша

14 января 2022, 09:59

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Takvim, руководство «Бешикташа» недовольно игрой форварда Миши Батшуайи, арендованного у «Челси». В связи с этим турецкий клуб готов рассмотреть вариант с приглашением Зе Луиша.

Услуги 30-летнего игрока были предложены «Бешикташу» агентами футболиста. Клуб рассмотрит кандидатуру Зе Луиша в ближайшие дни.

  • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 по январь 2021 года.
  • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

Источник: Takvim

Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

Турция. Суперлига Бешикташ Батшуайи Миши Зе Луиш
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