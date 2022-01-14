«Бешикташ» недоволен игрой Батшуайи и может подписать Зе Луиша

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Takvim, руководство «Бешикташа» недовольно игрой форварда Миши Батшуайи, арендованного у «Челси». В связи с этим турецкий клуб готов рассмотреть вариант с приглашением Зе Луиша.

Услуги 30-летнего игрока были предложены «Бешикташу» агентами футболиста. Клуб рассмотрит кандидатуру Зе Луиша в ближайшие дни.