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    «Бешикташ» недоволен игрой Батшуайи и может подписать Зе Луиша

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации Takvim, руководство «Бешикташа» недовольно игрой форварда Миши Батшуайи, арендованного у «Челси». В связи с этим турецкий клуб готов рассмотреть вариант с приглашением Зе Луиша.

    Услуги 30-летнего игрока были предложены «Бешикташу» агентами футболиста. Клуб рассмотрит кандидатуру Зе Луиша в ближайшие дни.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 по январь 2021 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

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