Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зе Луиш - статистика

Завершил карьеру
24 января 1991 (35)
#29 | Нападающий
185 см
Кабо-Верде
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
24
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС
0 : 3
17.05.2025
Морейренcе
1' - 61'
51'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 1
11.05.2025
АВС
1' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
76' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
6 : 0
27.04.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
АВС
1 : 1
19.04.2025
Каза Пиа
1' - 84'
41'
Португалия. Примейра, 29 тур
Брага
4 : 1
13.04.2025
АВС
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 28 тур
АВС
0 : 3
04.04.2025
Эшторил
46' - 90'
73'
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
4 : 1
30.03.2025
АВС
72' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
2 : 0
15.03.2025
АВС
1' - 80'
Португалия. Примейра, 25 тур
АВС
0 : 1
08.03.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 23 тур
АВС
2 : 2
23.02.2025
Спортинг
1' - 85'
71'
37'
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 1
16.02.2025
АВС
79' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
АВС
1 : 2
08.02.2025
Санта-Клара
1' - 66'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
01.02.2025
АВС
1' - 53'
Португалия. Примейра, 19 тур
АВС
1 : 0
27.01.2025
Жил Висенте
1' - 76'
Португалия. Примейра, 18 тур
Насьональ
3 : 1
19.01.2025
АВС
88' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Морейренcе
1 : 1
04.01.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
АВС
1 : 1
28.12.2024
Эштрела
65' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
АВС
1 : 1
15.12.2024
Бенфика
1' - 40'
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 1
08.12.2024
АВС
1' - 81'
Португалия. Примейра, 12 тур
АВС
0 : 1
01.12.2024
Брага
1' - 67'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
09.11.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 3
03.11.2024
Фамаликан
75' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
АВС
0 : 5
28.10.2024
Порту
1' - 74'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 1
05.10.2024
АВС
66' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
77' - 90'
Главные новости
Сборная России лишилась защитника
15:03
1
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
3
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
10
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
14
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
1
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+