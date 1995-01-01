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    «Газиантеп» и «Гиресунспор» интересуются Зе Луишем

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.

    На 31-летнего футболиста претендуют «Газиантеп» и «Гиресунспор». Стороны уже ведут переговоры.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • Три недели назад клуб и игрок расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».

    Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»

    Цорн – о словах Зе Луиша про реорганизацию «Локо»: «Не думаю, что он может оценить все, что произошло с клубом»

    Геркус: «На что Зе Луишу обижаться. Я бы радовался – свободный агент с кучей денег»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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