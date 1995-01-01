«Газиантеп» и «Гиресунспор» интересуются Зе Луишем

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.
На 31-летнего футболиста претендуют «Газиантеп» и «Гиресунспор». Стороны уже ведут переговоры.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- Три недели назад клуб и игрок расторгли контракт по взаимному согласию.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».
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