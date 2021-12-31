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    «Локомотив» ведет переговоры с Зе Луишем о расторжении контракта (Metaratings)

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш может в скором времени покинуть московский клуб.

    Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2023 года.

    • «Локо» купил игрока в октябре 2020 года.
    • Он не играет с 15 августа.
    • В активе Зе Луиша 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    01.01.2022 22:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1547

      Sancho010365 1 час назад

      Удивляет, в Киеве - одна команда в УПЛ. В Москве же с Торпедо скоро будет грубо 50% от РПЛ и команды сейчас не в дугу, им никто не сможет противостоять. В клубах бардак от руководства до остального. Накупили непонятно кого, теперь избавится не могут, в аренду отдают. Причина одна - деньги и они проходят мимо клубов.

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      Рейтинг: +1042

      Сергей Каспийский > Sancho010365 2 минуты назад

      в уХраине кроме Киева, есть Донецк, Днепр, Харьков... в РФ только Москва может бросать жемчуг под ноги западных футболистов. Хорошего русского футбольного клуба я не вижу в РПЛ, если нет игроков - футбол в Ж_пЕ

      0
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      Рейтинг: +18342

      derrik2000 2 часа назад

      Зе Луиш в Локо, а в Спартаке - Промес... ((
      Два пассажира спального вагона.

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