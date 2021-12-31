«Локомотив» ведет переговоры с Зе Луишем о расторжении контракта (Metaratings)

Удивляет, в Киеве - одна команда в УПЛ. В Москве же с Торпедо скоро будет грубо 50% от РПЛ и команды сейчас не в дугу, им никто не сможет противостоять. В клубах бардак от руководства до остального. Накупили непонятно кого, теперь избавится не могут, в аренду отдают. Причина одна - деньги и они проходят мимо клубов.
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш может в скором времени покинуть московский клуб.
Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2023 года.
- «Локо» купил игрока в октябре 2020 года.
- Он не играет с 15 августа.
- В активе Зе Луиша 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.