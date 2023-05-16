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    • Гогниев рассказал о несостоявшемся переходе Зе Луиша в «Химки»

    Гогниев рассказал о несостоявшемся переходе Зе Луиша в «Химки»

    Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев сообщил, что Зе Луиш действительно мог оказаться в подмосковном клубе.

    «Мы хотели взять нападающего, но по определенным причинам не получилось.

    Зе Луиш? Не будет называть все фамилии, но не только он.

    Что именно не срослось с Зе Луишем? Не знаю. От меня как от тренера требовалось сказать, нравится он мне или нет. Я сказал, что нравится, хотя его физическое состояние было не лучшим.

    Я считал, что он нас усилит. Помимо него был еще ряд футболистов, которых, к сожалению, не смогли подписать», – сказал Гогниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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