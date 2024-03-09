Нападающий «Фейренсе» Зе Луиш хочет снова выступать в РПЛ.

«У Зе Луиша истекает контракт 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом.

Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды.

Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну. Если для него проект клуба будет хорошим со спортивной и финансовой составляющей, то его устроит вариант возвращения в РПЛ», – сказал агент футболиста Жозе Фоуто.