Нападающий «Фейренсе» Зе Луиш хочет снова выступать в РПЛ.
«У Зе Луиша истекает контракт 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом.
Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды.
Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну. Если для него проект клуба будет хорошим со спортивной и финансовой составляющей, то его устроит вариант возвращения в РПЛ», – сказал агент футболиста Жозе Фоуто.
- Зе Луиш играл в РПЛ за «Спартак» и «Локомотив».
- Год назад форвардом интересовались «Химки».
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.