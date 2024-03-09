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    Зе Луиш готов вернуться в Россию: «Он любит эту страну»

    Нападающий «Фейренсе» Зе Луиш хочет снова выступать в РПЛ.

    «У Зе Луиша истекает контракт 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом.

    Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды.

    Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну. Если для него проект клуба будет хорошим со спортивной и финансовой составляющей, то его устроит вариант возвращения в РПЛ», – сказал агент футболиста Жозе Фоуто.

    • Зе Луиш играл в РПЛ за «Спартак» и «Локомотив».
    • Год назад форвардом интересовались «Химки».
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1709985919
    помню, как развели спартаг, впарив эту чунга-чангу в 4 с чем-то раза дороже, чем он стоил))
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    Опорник1984
    1709986244
    Как говорил Олег Романцев, отыгранный материал.
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    alefreddy
    1709986578
    Глушаков ждет в новой команде
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