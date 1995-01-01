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    «Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта («Чемпионат»)

    «Локомотив» достиг соглашения с нападающим Зе Луишем о досрочном расторжении контракта.

    По информации «Чемпионата», документы будут подписаны в ближайшее время. Клуб единоразово выплатит 30-летнему форварду зарплату до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать.

    • Контракт Зе Луиша с «Локо» действовал до лета 2023 года.
    • Форвард получал 2,8 миллиона евро в год.
    • В последний раз Зе Луиш выходил на поле в августе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +55929

      portero 26 минут назад

      Локо расчищает поляну, для новичков или для освоения денег от новых контрактов???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6918

      серега кашин 1 час назад

      у зе не задалось в россии второй раз

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30740

      VVM1964 > серега кашин 52 минуты назад

      А где не задалось в первый раз ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +2427

      Аид666 > серега кашин 52 минуты назад

      наоборот - задалось... хорошенькую сумму - дважды....

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