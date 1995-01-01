«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта («Чемпионат»)

Локо расчищает поляну, для новичков или для освоения денег от новых контрактов???
«Локомотив» достиг соглашения с нападающим Зе Луишем о досрочном расторжении контракта.
По информации «Чемпионата», документы будут подписаны в ближайшее время. Клуб единоразово выплатит 30-летнему форварду зарплату до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать.
- Контракт Зе Луиша с «Локо» действовал до лета 2023 года.
- Форвард получал 2,8 миллиона евро в год.
- В последний раз Зе Луиш выходил на поле в августе.