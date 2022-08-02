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    «На базе были шизанутые». Экс-вратарь «Спартака» рассказал, как за него заступился Зе Луиш

    Бывший вратарь дубля «Спартака» Вадим Аверкиев рассказал об общении с футболистами основной команды.

    – Много игроков вели себя высокомерно?

    – Таких не было, со всеми было приятно общаться.

    На базе были шизанутые люди. Дубль кушал в одном помещении с основой, только в разное время. Заходим на обед, начинаем накладывать – заваливается администратор базы и с пеной у рта начинает орать, чтобы мы все ушли, пока основа не доест. Хотя там оставались только двое: Зе Луиш и Фернандо.

    Зе встал, попросил его успокоиться и дать нам поесть.

    • Аверкиев – воспитанник «Спартака».
    • Сейчас он играет за «Чайку».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15096

      NewLife 47 минут назад

      Это ценная информация от ноунейма, интересующая только желтые помойки.

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      Рейтинг: +23111

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Чё-то у нас в Спартаке за годы при Федуне стало слишком много дурдома. (((

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