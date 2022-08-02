«На базе были шизанутые». Экс-вратарь «Спартака» рассказал, как за него заступился Зе Луиш

Бывший вратарь дубля «Спартака» Вадим Аверкиев рассказал об общении с футболистами основной команды.

– Много игроков вели себя высокомерно?

– Таких не было, со всеми было приятно общаться.

На базе были шизанутые люди. Дубль кушал в одном помещении с основой, только в разное время. Заходим на обед, начинаем накладывать – заваливается администратор базы и с пеной у рта начинает орать, чтобы мы все ушли, пока основа не доест. Хотя там оставались только двое: Зе Луиш и Фернандо.

Зе встал, попросил его успокоиться и дать нам поесть.