«На базе были шизанутые». Экс-вратарь «Спартака» рассказал, как за него заступился Зе Луиш

Бывший вратарь дубля «Спартака» Вадим Аверкиев рассказал об общении с футболистами основной команды.
– Много игроков вели себя высокомерно?
– Таких не было, со всеми было приятно общаться.
На базе были шизанутые люди. Дубль кушал в одном помещении с основой, только в разное время. Заходим на обед, начинаем накладывать – заваливается администратор базы и с пеной у рта начинает орать, чтобы мы все ушли, пока основа не доест. Хотя там оставались только двое: Зе Луиш и Фернандо.
Зе встал, попросил его успокоиться и дать нам поесть.
- Аверкиев – воспитанник «Спартака».
- Сейчас он играет за «Чайку».
Источник: Sports.ru