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Агент Зе Луиша исключил возвращение форварда в российский клуб

Агент Жозе Фоуту Галван, представляющий интересы форварда Зе Луиша, заявил, что игрок не вернется в Россию.

«Возвращения в Россию не будет, Зе Луиш уже выбрал новый клуб. Это клуб не из России, и следующие два сезона он проведет там», – сказал агент.

  • Зе Луиш последние полгода провел в Саудовской Аравии. Он играл за «Аль-Таавун».
  • В январе нападающий ушел из «Локомотива».
  • В России он также играл за «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»

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