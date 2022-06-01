Агент Зе Луиша исключил возвращение форварда в российский клуб

Агент Жозе Фоуту Галван, представляющий интересы форварда Зе Луиша, заявил, что игрок не вернется в Россию.
«Возвращения в Россию не будет, Зе Луиш уже выбрал новый клуб. Это клуб не из России, и следующие два сезона он проведет там», – сказал агент.
- Зе Луиш последние полгода провел в Саудовской Аравии. Он играл за «Аль-Таавун».
- В январе нападающий ушел из «Локомотива».
- В России он также играл за «Спартак».
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Источник: «РБ Спорт»