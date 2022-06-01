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  • Агент Зе Луиша исключил возвращение форварда в российский клуб

Агент Зе Луиша исключил возвращение форварда в российский клуб

1 июня 2022, 12:52
3

Агент Жозе Фоуту Галван, представляющий интересы форварда Зе Луиша, заявил, что игрок не вернется в Россию.

«Возвращения в Россию не будет, Зе Луиш уже выбрал новый клуб. Это клуб не из России, и следующие два сезона он проведет там», – сказал агент.

  • Зе Луиш последние полгода провел в Саудовской Аравии. Он играл за «Аль-Таавун».
  • В январе нападающий ушел из «Локомотива».
  • В России он также играл за «Спартак».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зе Луиш
Комментарии (3)
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derrik2000
1654080732
Зе Луиш в Спартаке, и Зе Луиш в Локомотиве - две большие разницы. Зря, конечно, его РЕЗКО продали из Спартака в Гейропу: там он понял, что большое бабло можно на халяву только в России срубить, потому и ерундой, придя к паровозам, стал заниматься. А сейчас в Спартак??? Зачем это нужно и Спартаку, и самому Зе Луишу: халява уже обломиломится с баблом определённо. Так стоит ли ехать туда, где за "хождение по полю" с трибун в него могут чем-нибудь запустить? Лучше в Гейропе: не пыльно и на хлебушек с маслицем и икоркой хватит, а своё ГЛАВНОЕ БАБЛО он уже срубил. Пора о покое задуматься - 31 годик мальцу.
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vladimir-7
1654081113
Команды РПЛ хорошо рассмотрели Зе Луиша и поняли, что он не хочет в полную силу играть в России. Поэтому, плывите дальше, Зе
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zigbert
1654082292
Никто его особо здесь и не ждет. Надо играть и приносить пользу своей команде, как это бы ни звучало банально.
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