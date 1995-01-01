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    «Арсеналу» предложили Зе Луиша

    Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Арсенале». Лондонцам предложили игрока как свободного агента, то есть трансфер может состояться даже вне окна.

    В январе Зе Луиш расторг контракт с «Локомотивом».

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».

    «Газиантеп» и «Гиресунспор» интересуются Зе Луишем

    Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»

    Цорн – о словах Зе Луиша про реорганизацию «Локо»: «Не думаю, что он может оценить все, что произошло с клубом»

    Источник: Teamtalk

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