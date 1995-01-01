«Арсеналу» предложили Зе Луиша

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Арсенале». Лондонцам предложили игрока как свободного агента, то есть трансфер может состояться даже вне окна.

В январе Зе Луиш расторг контракт с «Локомотивом».

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».

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