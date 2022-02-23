Терюшков: «Химки» рассматривали Кокорина и Зе Луиша в декабре. Хотели провести агрессивную трансферную кампанию»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков подвел итоги трансферной кампании клуба.

«У нас сложилась довольно тяжелая ситуация в таблице, а наша задача – остаться в РПЛ. Поэтому нужно было совершить агрессивную трансферную кампанию с учетом идеологии – хорошее качество за небольшие деньги, так как клуб не входит в топ-10 по бюджету.

Мы смотрели на качество и самое важное – опыт. Посмотрели весь российский рынок и удовлетворены сделанными переходами. С приходом таких мастеров, как Юрий Жирков и Павел Мамаев, мы серьезно укрепились. Вернулся Боженов, взяли молодого, очень талантливого и не заслуженно находившегося в «Спартаке-2» Сашу Руденко.

Оборону мы тоже укрепили ребятами топ-уровня – Волковым и Бруно Вианой. Они будут в помощь Филину и Тихому. В нападение взяли Зе – очень сильного и цепкого футболиста. То, что нужно клубу.

Оцениваю трансферную политику как удовлетворительную. Всех, кого хотели забрать, мы забрали. Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре – это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьезное рассмотрение, они просто были в списках.

Тот состав, который есть сейчас, в силах справиться с задачей на 100%. Сейчас главная задача у тренера – правильно выстроить коллектив», – сказал Терюшков.

«Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

Зимой команду пополнили 11 футболистов.

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