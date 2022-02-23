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    Терюшков: «Химки» рассматривали Кокорина и Зе Луиша в декабре. Хотели провести агрессивную трансферную кампанию»

    Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков подвел итоги трансферной кампании клуба.

    «У нас сложилась довольно тяжелая ситуация в таблице, а наша задача – остаться в РПЛ. Поэтому нужно было совершить агрессивную трансферную кампанию с учетом идеологии – хорошее качество за небольшие деньги, так как клуб не входит в топ-10 по бюджету.

    Мы смотрели на качество и самое важное – опыт. Посмотрели весь российский рынок и удовлетворены сделанными переходами. С приходом таких мастеров, как Юрий Жирков и Павел Мамаев, мы серьезно укрепились. Вернулся Боженов, взяли молодого, очень талантливого и не заслуженно находившегося в «Спартаке-2» Сашу Руденко.

    Оборону мы тоже укрепили ребятами топ-уровня – Волковым и Бруно Вианой. Они будут в помощь Филину и Тихому. В нападение взяли Зе – очень сильного и цепкого футболиста. То, что нужно клубу.

    Оцениваю трансферную политику как удовлетворительную. Всех, кого хотели забрать, мы забрали. Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре – это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьезное рассмотрение, они просто были в списках.

    Тот состав, который есть сейчас, в силах справиться с задачей на 100%. Сейчас главная задача у тренера – правильно выстроить коллектив», – сказал Терюшков.

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    Источник: Sport24

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    23.02.2022 16:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Не законно находившегося в Спартаке 2 Руденко? Он что там в рабстве был или в колонии на поселении? Терюшков или нарик или алкота. Усилением называет Жиркова, Мамаева, Зе и Кокоша? Что такое надо употреблять? Все четверо мало того хрустальные, к тому же уже давно не играют.

      0
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      Рейтинг: +1171

      Сергей Каспийский 23 февраля, 19:59

      Повесить себе на шею дармоеда Кокошу - с большой зарплатой, чтобы он бегал как олень по полю и создавал имитацию игры в футбол? Очень умные менеджеры футбола - откуда они берутся?

      1
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      Рейтинг: +4996

      AtticusFinch 23 февраля, 18:48

      Хотели провести агрессивную трансферную кампанию и пригласили Юрана

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