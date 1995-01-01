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    Зе Луиш: «Локомотив» не дал мне возможности уйти летом»

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш объяснил, почему покинул команду только зимой, а не прошлым летом.

    «Я люблю своe дело и без всех благ, которые нам даeт футбол. А когда ты забираешь у человека то, что он любит, то ранишь его. Меня задели, задели мой характер. Так не делается, поэтому я решил рассказать об этом.

    Всe просто: я был готов играть в начале-середине октября. С этого момента у меня уже не было никаких проблем со здоровьем, но я не играл. Меня лишили возможности как играть, так и уйти. Мне не дали возможности уйти летом.

    Тут нужно учитывать, что травмированным тяжело сменить команду. Хотя можно было сказать мне заранее, что я буду убран из заявки и нужно попробовать найти новый клуб.

    Но мне не сказали, что меня уберут из состава. Просто отстранили в последний день, когда уже ничего нельзя было сделать», – рассказал футболист.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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    Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +18494

      derrik2000 1 минуту назад

      Новая кадровая политика" Цорна опять в действии.
      Как и в Спартаке, убирает КЛЮЧЕВЫХ игроков основы, которые имеют - и не без основания! - вес в коллективе и, с целью "управляемости по Цорну", подписывают неизвестных.
      Ну, чтобы не было коллектива, а только "игроки на контракте".
      Эффективный манагер!
      )))))))))))))))
      Ну, ничего: цены на ж/д билеты ещё есть куда повышать, и пока прядкинского пасынка из клуба не ВЫКОВЫРНУТ, он успеет баблеца вдоволь нарубить.

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      Рейтинг: +31320

      oyabun 19 минут назад

      Да, история некрасивая получается. А потом мы удивляемся, почему иностранные игроки очень не хотят ехать в наш Чемпионат. Если эта история получит широкую огласку, то еще меньше желающих станет.

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