Зе Луиш: «Локомотив» не дал мне возможности уйти летом»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш объяснил, почему покинул команду только зимой, а не прошлым летом.

«Я люблю своe дело и без всех благ, которые нам даeт футбол. А когда ты забираешь у человека то, что он любит, то ранишь его. Меня задели, задели мой характер. Так не делается, поэтому я решил рассказать об этом.

Всe просто: я был готов играть в начале-середине октября. С этого момента у меня уже не было никаких проблем со здоровьем, но я не играл. Меня лишили возможности как играть, так и уйти. Мне не дали возможности уйти летом.

Тут нужно учитывать, что травмированным тяжело сменить команду. Хотя можно было сказать мне заранее, что я буду убран из заявки и нужно попробовать найти новый клуб.

Но мне не сказали, что меня уберут из состава. Просто отстранили в последний день, когда уже ничего нельзя было сделать», – рассказал футболист.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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