Зе Луиш: «Локомотив» не дал мне возможности уйти летом»

Новая кадровая политика" Цорна опять в действии.
Как и в Спартаке, убирает КЛЮЧЕВЫХ игроков основы, которые имеют - и не без основания! - вес в коллективе и, с целью "управляемости по Цорну", подписывают неизвестных.
Ну, чтобы не было коллектива, а только "игроки на контракте".
Эффективный манагер!
)))))))))))))))
Ну, ничего: цены на ж/д билеты ещё есть куда повышать, и пока прядкинского пасынка из клуба не ВЫКОВЫРНУТ, он успеет баблеца вдоволь нарубить.
Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш объяснил, почему покинул команду только зимой, а не прошлым летом.
«Я люблю своe дело и без всех благ, которые нам даeт футбол. А когда ты забираешь у человека то, что он любит, то ранишь его. Меня задели, задели мой характер. Так не делается, поэтому я решил рассказать об этом.
Всe просто: я был готов играть в начале-середине октября. С этого момента у меня уже не было никаких проблем со здоровьем, но я не играл. Меня лишили возможности как играть, так и уйти. Мне не дали возможности уйти летом.
Тут нужно учитывать, что травмированным тяжело сменить команду. Хотя можно было сказать мне заранее, что я буду убран из заявки и нужно попробовать найти новый клуб.
Но мне не сказали, что меня уберут из состава. Просто отстранили в последний день, когда уже ничего нельзя было сделать», – рассказал футболист.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»
Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал мое право на работу»
Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»