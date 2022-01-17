Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зе Луиш: «Локомотив» не дал мне возможности уйти летом»

17 января 2022, 10:55
2

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш объяснил, почему покинул команду только зимой, а не прошлым летом.

«Я люблю своe дело и без всех благ, которые нам даeт футбол. А когда ты забираешь у человека то, что он любит, то ранишь его. Меня задели, задели мой характер. Так не делается, поэтому я решил рассказать об этом.

Всe просто: я был готов играть в начале-середине октября. С этого момента у меня уже не было никаких проблем со здоровьем, но я не играл. Меня лишили возможности как играть, так и уйти. Мне не дали возможности уйти летом.

Тут нужно учитывать, что травмированным тяжело сменить команду. Хотя можно было сказать мне заранее, что я буду убран из заявки и нужно попробовать найти новый клуб.

Но мне не сказали, что меня уберут из состава. Просто отстранили в последний день, когда уже ничего нельзя было сделать», – рассказал футболист.

  • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
  • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
  • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал мое право на работу»

Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зе Луиш
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1642407166
Да, история некрасивая получается. А потом мы удивляемся, почему иностранные игроки очень не хотят ехать в наш Чемпионат. Если эта история получит широкую огласку, то еще меньше желающих станет.
Ответить
derrik2000
1642408268
Новая кадровая политика" Цорна опять в действии. Как и в Спартаке, убирает КЛЮЧЕВЫХ игроков основы, которые имеют - и не без основания! - вес в коллективе и, с целью "управляемости по Цорну", подписывают неизвестных. Ну, чтобы не было коллектива, а только "игроки на контракте". Эффективный манагер! ))))))))))))))) Ну, ничего: цены на ж/д билеты ещё есть куда повышать, и пока прядкинского пасынка из клуба не ВЫКОВЫРНУТ, он успеет баблеца вдоволь нарубить.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
22
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+