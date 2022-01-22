Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру во Франции.
На 30-летнего футболиста претендуют «Труа» и «Сент-Этьен».
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».
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Источник: L’Equipe