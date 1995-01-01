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    Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру во Франции.

    На 30-летнего футболиста претендуют «Труа» и «Сент-Этьен».

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».

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    Источник: L’Equipe

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