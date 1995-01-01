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    Зе Луиш: «Не пойду в клуб, где работает Цорн, но готов поиграть в других российских командах»

    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш не исключил, что еще вернется в РПЛ.

    – Сейчас вы в поисках нового клуба?

    – Да, конечно. Ищу лучший вариант, чтобы играть дальше. Чувствую себя хорошо. Какие-то предложения уже поступают.

    – После такого опыта вы ещe хотели бы поиграть в России?

    – Российские клубы не виноваты в том, что было со мной. Никто не виноват в том, что случилось.

    Я травмировался? Да, травмировался. Тут никого нельзя винить. То, как ко мне относились – это может случиться где угодно. Я оказался брошенным при конкретном руководстве.

    Да, я не могу пойти в клубы, куда придeт Томас, но я вполне готов поиграть в других командах. Ничего не имею против России.

    Лучшие мои годы прошли здесь. У меня был отличный период в «Спартаке», поэтому я вернулся в Москву.

    • Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
    • На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +56812

      portero 1 час назад

      Давай в Уфу, ты денег хочешь на халяву, а не играть...

      0
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      Рейтинг: +12399

      NewLife 1 час назад

      Цорн - немецкая вошь на теле росийского футбола.

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