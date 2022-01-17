Зе Луиш: «Не пойду в клуб, где работает Цорн, но готов поиграть в других российских командах»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш не исключил, что еще вернется в РПЛ.

– Сейчас вы в поисках нового клуба?

– Да, конечно. Ищу лучший вариант, чтобы играть дальше. Чувствую себя хорошо. Какие-то предложения уже поступают.

– После такого опыта вы ещe хотели бы поиграть в России?

– Российские клубы не виноваты в том, что было со мной. Никто не виноват в том, что случилось.

Я травмировался? Да, травмировался. Тут никого нельзя винить. То, как ко мне относились – это может случиться где угодно. Я оказался брошенным при конкретном руководстве.

Да, я не могу пойти в клубы, куда придeт Томас, но я вполне готов поиграть в других командах. Ничего не имею против России.

Лучшие мои годы прошли здесь. У меня был отличный период в «Спартаке», поэтому я вернулся в Москву.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.

В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.

На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».

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