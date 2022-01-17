Зе Луиш: «Не пойду в клуб, где работает Цорн, но готов поиграть в других российских командах»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш не исключил, что еще вернется в РПЛ.
– Сейчас вы в поисках нового клуба?
– Да, конечно. Ищу лучший вариант, чтобы играть дальше. Чувствую себя хорошо. Какие-то предложения уже поступают.
– После такого опыта вы ещe хотели бы поиграть в России?
– Российские клубы не виноваты в том, что было со мной. Никто не виноват в том, что случилось.
Я травмировался? Да, травмировался. Тут никого нельзя винить. То, как ко мне относились – это может случиться где угодно. Я оказался брошенным при конкретном руководстве.
Да, я не могу пойти в клубы, куда придeт Томас, но я вполне готов поиграть в других командах. Ничего не имею против России.
Лучшие мои годы прошли здесь. У меня был отличный период в «Спартаке», поэтому я вернулся в Москву.
- Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах.
- На прошлой неделе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа».
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