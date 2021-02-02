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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Фенербахче
Хатайспор - Фенербахче: обзор матча 02 февраля 2021
Хатайспор
02.02.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
90'
А. Бупендза
26'
М. Тиам
88'
Ж. Биллонг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Фенербахче
90'
+2
Желтая карточка
А. Баиндыр
Замена
И. Сакей
️️️️
S. Ilgaz
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Бупендза
Пас отдал
A. Katranis
90'
Желтая карточка
А. Бупендза
89'
88'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ж. Биллонг
77'
Замена
М. Озил
️️️️
М. Тиам
73'
Желтая карточка
P. Demba CissÃ©
67'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
66'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Э. Валенсия
Замена
М. Камара
️️️️
Р. Абид
64'
Желтая карточка
П. Сантос
59'
Желтая карточка
Р. Рибейру
50'
46'
Замена
М. Саматта
️️️️
Л. Густаво
Замена
A. Katranis
️️️️
M. Çaytemel
46'
Желтая карточка
M. Çaytemel
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Замена
П. Сантос
️️️️
Y. Abdioğlu
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
1-3-5
1
Моанд
6
Биллонг
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
9
Бупендза
10
Траоре
20
Рибейру
10
16
3-3-3-1
1
Баиндыр
4
Азиз
88
Эркин
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
41
Салаи
9
Тиам
8
Яндас
11
Туфан
30
Валенсия
14
Абид
7
Камара
7
Камара
14
Абид
10
5
Сакей
5
Сакей
10
16
98
98
16
55
28
Сантос
28
Сантос
55
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
9
Тиам
10
Озил
10
Озил
9
Тиам
30
Валенсия
9
9
30
Валенсия
14
Густаво
38
Саматта
38
Саматта
14
Густаво
Остались в запасе
Хатайспор
Фенербахче
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Хатайспор - Фенербахче
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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