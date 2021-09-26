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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Фенербахче
Хатайспор - Фенербахче: обзор матча 26 сентября 2021
Хатайспор
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
70'
Д. Сан-Луи
17'
Д. Росси
29'
Ф. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Фенербахче
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Новак
Замена
М. Мерт
️️️️
А. Траоре
89'
Замена
B. Cevahir
️️️️
С. Адекугбе
89'
86'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Д. Росси
86'
Замена
М. Озил
️️️️
М. Гюмюшкая
Желтая карточка
М. Диуф
78'
76'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Бериша
Замена
️️️️
С. Лобжанидзе
71'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сан-Луи
Пас отдал
К. Ахмет Черекчи
70'
Замена
E. Çolak
️️️️
М. Буджемаа
63'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
63'
61'
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Хакан Яндас
61'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Э. Валенсия
44'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
29'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Новак
Пас отдал
Э. Валенсия
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Пас отдал
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
3-3-5
3
Адекугбе
22
Черекчи
53
Оксюз
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
92
Диуф
22
Курукук
9
Эль-Кааби
10
Траоре
20
Рибейру
1
Моанд
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
3
Мин-Джэ
57
Новак
41
Салаи
14
Густаво
23
Гюмюшкая
8
Яндас
24
Кадиоглу
9
Росси
20
Бериша
30
Валенсия
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
3
Адекугбе
92
92
3
Адекугбе
8
Буджемаа
96
96
8
Буджемаа
10
Траоре
19
Мерт
19
Мерт
10
Траоре
30
Валенсия
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
30
Валенсия
9
Росси
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Росси
23
Гюмюшкая
10
Озил
10
Озил
23
Гюмюшкая
20
Бериша
19
Дурсун
19
Дурсун
20
Бериша
8
Яндас
19
Креспо
19
Креспо
8
Яндас
Остались в запасе
Хатайспор
Фенербахче
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Хатайспор - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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