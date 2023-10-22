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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Хатайспор
Фенербахче - Хатайспор: обзор матча 22 октября 2023
Фенербахче
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Хатайспор
7'
С. Шиманьски
15'
Б. Осайи-Самуэль
39'
Э. Джеко
63'
И. Кахведжи
55'
Ф. Гулам
90+4'
Р. Абид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Хатайспор
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Р. Абид
89'
Замена
Р. Абид
️️️️
Г. Абурджания
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Тадич
87'
Замена
С. Акайдын
️️️️
Р. Бекао
84'
Замена
Р. Кент
️️️️
И. Кахведжи
83'
Замена
У. Найир
️️️️
Э. Джеко
75'
74'
Замена
Г. Саглам
️️️️
К. Ахмет Черекчи
Замена
М. Зайц
️️️️
С. Шиманьски
74'
73'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
Желтая карточка
Р. Бекао
73'
70'
Желтая карточка
Б. Бекароглу
ГОЛ! 4:1!
И. Кахведжи
63'
61'
Желтая карточка
Г. Килама
55'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Гулам
46'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
Ж. Фернандеш
46'
Замена
К. Страндберг
️️️️
М. Матондо
46'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
Б. Йылмаз
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Фред
39'
20'
Желтая карточка
Ф. Деле-Баширу
ГОЛ! 2:0!
Б. Осайи-Самуэль
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Шиманьски
Пас отдал
Д. Тадич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
88
Массанга Матондо
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
3-4-2-1
25
Ливакович
50
Бекао
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
7
Фред
17
Кахведжи
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
4-3-3
1
Кардешлер
3
Килама
86
Бекароглу
15
Йылмаз
13
Гулам
88
Матондо
8
Абурджания
16
Деле-Баширу
9
Дадашов
11
Фернандеш
99
Ривас
50
Бекао
4
Акайдын
4
Акайдын
50
Бекао
17
Шиманьски
8
Зайц
8
Зайц
17
Шиманьски
17
Кахведжи
77
Кент
77
Кент
17
Кахведжи
10
Тадич
7
Ундер
7
Ундер
10
Тадич
10
Джеко
14
Найир
14
Найир
10
Джеко
15
Йылмаз
22
Черекчи
22
Черекчи
15
Йылмаз
8
Абурджания
14
Абид
14
Абид
8
Абурджания
88
Матондо
10
Страндберг
10
Страндберг
88
Матондо
Черекчи
61
Саглам
61
Саглам
Черекчи
11
Фернандеш
60
Ламкель Зе
60
Ламкель Зе
11
Фернандеш
Остались в запасе
Фенербахче
Хатайспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Фенербахче - Хатайспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
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