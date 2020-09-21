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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Хатайспор
Фенербахче - Хатайспор: обзор матча 21 сентября 2020
Фенербахче
21.09.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Хатайспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Хатайспор
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Д. Эркин
82'
81'
Вторая желтая
И. Сакей
73'
Вторая желтая
Р. Рибейру
69'
Замена
M. Aydın
️️️️
М. Диуф
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Т. Чигерчи
69'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Ф. Кадиоглу
69'
59'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
S. Ilgaz
59'
Замена
️️️️
G. Karadeniz
56'
Желтая карточка
И. Сакей
Замена
З. Гюмюш
️️️️
М. Тиам
46'
Замена
Х. Соса
️️️️
О. Туфан
46'
Желтая карточка
Э. Валенсия
26'
19'
Желтая карточка
Р. Рибейру
9'
Желтая карточка
П. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
61
Muhammet Mahmut Emir
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
4-2-3-1
1
Баиндыр
3
Лемос
25
Занка
88
Эркин
77
Генюл
38
Чигерчи
14
Густаво
9
Тиам
11
Туфан
24
Кадиоглу
30
Валенсия
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
5
Сакей
11
20
Рибейру
55
16
10
24
Кадиоглу
57
Новак
57
Новак
24
Кадиоглу
9
Тиам
11
Гюмюш
11
Гюмюш
9
Тиам
88
Эркин
9
Тюрук
9
Тюрук
88
Эркин
11
Туфан
7
Соса
7
Соса
11
Туфан
38
Чигерчи
8
Яндас
8
Яндас
38
Чигерчи
10
7
Барбоза
7
Барбоза
10
92
Диуф
20
20
92
Диуф
Остались в запасе
Фенербахче
Хатайспор
9
Михаэль Фрай
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
61
Muhammet Mahmut Emir
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
9
Михаэль Фрай
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
61
Muhammet Mahmut Emir
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Фенербахче - Хатайспор
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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