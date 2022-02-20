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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Хатайспор
Фенербахче - Хатайспор: обзор матча 20 февраля 2022
Фенербахче
20.02.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Хатайспор
67'
С. Дурсун (П)
81'
С. Дурсун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Хатайспор
Замена
Б. Капачак
️️️️
С. Дурсун
87'
87'
Замена
С. Бас
️️️️
С. Лобжанидзе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Дурсун
81'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Дурсун
67'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Д. Росси
64'
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Азиз
64'
61'
Замена
Кахраба
️️️️
Д. Сан-Луи
Замена
М. Бериша
️️️️
О. Туфан
46'
38'
Желтая карточка
С. Темель
18'
Замена
С. Темель
️️️️
Б. Оксюз
17'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
20
Рубен Рибейру
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
17
Melih Bostan
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-3-2-2
1
Баиндыр
4
Азиз
32
Тиссеран
26
Осайи-Самуэль
8
Зайц
19
Креспо
11
Туфан
9
Росси
15
Гюлер
19
Дурсун
33
4-3-1-2
1
Моанд
4
Эргюн
53
Оксюз
3
Адекугбе
22
Черекчи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
5
Сакей
8
Бензия
9
Эль-Кааби
20
Рибейру
4
Азиз
41
Салаи
41
Салаи
4
Азиз
9
Росси
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Росси
19
Дурсун
17
Капачак
17
Капачак
19
Дурсун
11
Туфан
20
Бериша
20
Бериша
11
Туфан
14
Сан-Луи
10
Кахраба
10
Кахраба
14
Сан-Луи
53
Оксюз
16
Темель
16
Темель
53
Оксюз
12
Лобжанидзе
77
Бас
77
Бас
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Фенербахче
Хатайспор
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
17
Melih Bostan
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
17
Melih Bostan
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Фенербахче - Хатайспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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