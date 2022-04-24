Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Хатайспор
Истанбул Башакшехир - Хатайспор: обзор матча 24 апреля 2022
Истанбул Башакшехир
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Хатайспор
65'
Д. Тюрук
77'
М. Текдемир
88'
Д. Тюрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Хатайспор
Замена
Пицци
️️️️
Д. Тюрук
89'
ГОЛ! 3:0!
Д. Тюрук
88'
87'
Желтая карточка
И. Сакей
Замена
С. Учан
️️️️
М. Текдемир
85'
Замена
A. Çiçek
️️️️
Ф. Гульбрандсен
85'
78'
Замена
Кахраба
️️️️
А. Эль-Кааби
78'
Замена
Э. Каплан
️️️️
С. Адекугбе
ГОЛ! 2:0!
М. Текдемир
77'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Алексич
77'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Трезеге
77'
72'
Замена
С. Темель
️️️️
О. Эргюн
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрук
65'
60'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Я. Бензия
Желтая карточка
А. Епуряну
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
77
Садик Бас
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбул Башакшехир
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Бабакан
3
Дуарте
80
Кайсара
6
Лима
9
Алексич
38
Чигерчи
21
Текдемир
9
Тюрук
7
Трезеге
8
Гульбрандсен
2-2-2-2-2
1
Моанд
22
Курукук
3
Адекугбе
8
Буджемаа
4
Эргюн
12
Лобжанидзе
5
Сакей
77
Бас
8
Бензия
9
Эль-Кааби
92
Диуф
7
Трезеге
7
Гюрлер
7
Гюрлер
7
Трезеге
9
Алексич
19
Озкан
19
Озкан
9
Алексич
21
Текдемир
48
Учан
48
Учан
21
Текдемир
9
Тюрук
21
Пицци
21
Пицци
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
99
99
8
Гульбрандсен
3
Адекугбе
75
Каплан
75
Каплан
3
Адекугбе
8
Бензия
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
8
Бензия
9
Эль-Кааби
10
Кахраба
10
Кахраба
9
Эль-Кааби
4
Эргюн
16
Темель
16
Темель
4
Эргюн
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Хатайспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+