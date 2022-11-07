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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Истанбул Башакшехир
Хатайспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 07 ноября 2022
Хатайспор
07.11.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
12'
Б. Йылдырым
75'
А. Эль-Кааби
81'
З. Луиш
60'
Б. Траоре
65'
Д. Алексич
90+1'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Истанбул Башакшехир
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Эль-Кааби
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
С. Гюрлер
Пас отдал
П. Шиш
Желтая карточка
Р. Абид
90'
83'
Замена
П. Шиш
️️️️
Д. Тюрук
ГОЛ! 3:2!
З. Луиш
Пас отдал
С. Лобжанидзе
81'
Желтая карточка
С. Адекугбе
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
З. Луиш
75'
Желтая карточка
О. Враньеш
73'
72'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
М. Шуиар
72'
Замена
Ф. Кени
️️️️
С. Окака-Чука
65'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алексич
Пас отдал
М. Шуиар
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Р. Рибейру
64'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
К. Канак
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Д. Алексич
56'
Желтая карточка
М. Шуиар
46'
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Туба
46'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
45'
+5
Желтая карточка
Д. Алексич
42'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Йылдырым
34'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылдырым
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
26
Кан Канак
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Мехди Буджемаа
ОП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
3-1-4-2
1
Кардешлер
22
Враньеш
53
Оксюз
3
Адекугбе
4
Эргюн
22
Черекчи
20
Рибейру
26
Канак
14
Абид
9
Эль-Кааби
91
Йылдырым
3-2-2-1-1
1
Бабакан
42
Саинер
55
Ндайшими
9
Алексич
5
Туба
33
Али Калдырым
9
Тюрук
19
Озкан
8
Шуиар
77
Окака-Чука
20
Рибейру
8
Буджемаа
8
Буджемаа
20
Рибейру
26
Канак
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
26
Канак
9
Эль-Кааби
6
Чагыран
6
Чагыран
9
Эль-Кааби
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
8
Шуиар
7
Гюрлер
7
Гюрлер
8
Шуиар
9
Тюрук
21
Шиш
21
Шиш
9
Тюрук
5
Туба
11
Траоре
11
Траоре
5
Туба
77
Окака-Чука
19
Кени
19
Кени
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Хатайспор - Истанбул Башакшехир
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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