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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Хатайспор
Истанбул Башакшехир - Хатайспор: обзор матча 10 декабря 2023
Истанбул Башакшехир
10.12.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Хатайспор
11'
М. Абид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Хатайспор
90'
+9
Пенальти не реализован!
Р. Дадашов
Вторая желтая
Ж. Опоку
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Э. Кардешлер
Замена
К. Сертел
️️️️
Ж. Фигейредо
90'
+2
86'
Желтая карточка
Р. Ривас
85'
Замена
Р. Абид
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Замена
Э. Карцев
️️️️
М. Абид
85'
85'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Б. Бекароглу
Желтая карточка
В. Бабакан
81'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Пелкас
72'
Замена
У. Ба
️️️️
Л. Дюбуа
72'
66'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Э. Беяз
65'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Демир
64'
Желтая карточка
К. Страндберг
46'
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Матондо
Замена
О. Эргюн
️️️️
Б. Озкан
46'
Желтая карточка
Ж. Опоку
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Абид
Пас отдал
К. Пентек
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
(К)
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
88
Массанга Матондо
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
36
Эден Карцев
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
4-4-2
1
Бабакан
3
Дуарте
3
Опоку
6
Лима
15
Дюбуа
9
Тюрук
10
Пелкас
19
Озкан
17
Абид
9
Пентек
25
Фигейредо
4-1-1-3-1
1
Кардешлер
22
Алиджи
86
Бекароглу
27
Демир
3
Килама
88
Матондо
16
Деле-Баширу
10
Страндберг
17
Беяз
99
Ривас
9
Дадашов
25
Фигейредо
88
Сертел
88
Сертел
25
Фигейредо
15
Дюбуа
27
Ба
27
Ба
15
Дюбуа
19
Озкан
4
Эргюн
4
Эргюн
19
Озкан
17
Абид
36
Карцев
36
Карцев
17
Абид
10
Пелкас
6
Ильхан
6
Ильхан
10
Пелкас
86
Бекароглу
52
Максимович
52
Максимович
86
Бекароглу
17
Беяз
18
Ходжич
18
Ходжич
17
Беяз
16
Деле-Баширу
14
Абид
14
Абид
16
Деле-Баширу
88
Матондо
61
Саглам
61
Саглам
88
Матондо
27
Демир
11
Фернандеш
11
Фернандеш
27
Демир
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
12
Висар Бекай
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Хатайспор
2
1
3
Всего ударов по воротам
2
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
209
233
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.28
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Burak Seker, Turkey
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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