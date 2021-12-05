Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Истанбул Башакшехир
Хатайспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 05 декабря 2021
Хатайспор
05.12.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
8'
Д. Алексич (П)
27'
Д. Алексич (П)
45+4'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Истанбул Башакшехир
90'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
О. Али Саинер
79'
Замена
А. Епуряну
️️️️
М. Текдемир
79'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Д. Алексич
70'
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
Замена
М. Камара
️️️️
С. Лобжанидзе
69'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Попов
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Ю. Ндайшими
Замена
С. Попов
️️️️
А. Траоре
43'
Желтая карточка
А. Траоре
29'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Алексич
Желтая карточка
С. Фалет
26'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Алексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбул Башакшехир
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
91
Gökdeniz Kursunoglu
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
3-2-5
22
Черекчи
5
Фалет
3
Адекугбе
92
Диуф
12
Лобжанидзе
19
Мерт
5
Сакей
10
Траоре
9
Эль-Кааби
22
Курукук
4-3-1-3
33
Али Калдырым
9
Алексич
21
Текдемир
3
Дуарте
55
Ндайшими
19
Озкан
89
Шадли
10
Вишча
16
Зенгезер
42
Саинер
77
Окака-Чука
10
Траоре
90
Попов
90
Попов
10
Траоре
Попов
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
Попов
12
Лобжанидзе
7
Камара
7
Камара
12
Лобжанидзе
21
Текдемир
24
Епуряну
24
Епуряну
21
Текдемир
42
Саинер
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
42
Саинер
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
9
Алексич
9
Тюрук
9
Тюрук
9
Алексич
Остались в запасе
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
91
Gökdeniz Kursunoglu
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
91
Gökdeniz Kursunoglu
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Хатайспор - Истанбул Башакшехир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+