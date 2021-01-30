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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Хатайспор
Истанбул Башакшехир - Хатайспор: обзор матча 30 января 2021
Истанбул Башакшехир
30.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 5
Завершен
Хатайспор
80'
М. Камара (АГ)
11'
М. Диуф
21'
Д. Акинтола (П)
42'
А. Бупендза (П)
57'
М. Диуф
68'
А. Бупендза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Хатайспор
Желтая карточка
J. Fernandes
90'
Замена
Р. Тагир
️️️️
М. Текдемир
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
М. Камара
80'
77'
Замена
J. Akomadi
️️️️
Р. Абид
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Алексич
75'
68'
ГОЛ! 0:5!
А. Бупендза
Пас отдал
М. Камара
Желтая карточка
Д. Алексич
67'
63'
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Рибейру
63'
Замена
М. Камара
️️️️
М. Диуф
59'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
Д. Акинтола
59'
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
57'
ГОЛ! 0:4!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Акинтола
Замена
К. Сертел
️️️️
Х. Али Калдырым
46'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Тюрук
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Бупендза
Желтая карточка
Д. Тюрук
37'
33'
Желтая карточка
Д. Акинтола
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Акинтола
Замена
А. Окечукву
️️️️
М. Топал
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
M. Çaytemel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Хатайспор
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
3-2-3-2
34
Гюнок
33
Али Калдырым
21
Текдемир
9
Алексич
24
Епуряну
3
Дуарте
5
Топал
9
Тюрук
10
19
Ба
42
Саинер
1-3-5
1
Моанд
6
Биллонг
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
16
10
Траоре
8
Акинтола
20
Рибейру
55
21
Текдемир
28
Тагир
28
Тагир
21
Текдемир
33
Али Калдырым
88
Сертел
88
Сертел
33
Али Калдырым
5
Топал
14
Окечукву
14
Окечукву
5
Топал
9
Тюрук
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Тюрук
9
Алексич
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Алексич
92
Диуф
7
Камара
7
Камара
92
Диуф
14
Абид
41
41
14
Абид
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
20
Рибейру
19
Мерт
19
Мерт
20
Рибейру
8
Акинтола
10
10
8
Акинтола
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Остались в запасе
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Хатайспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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