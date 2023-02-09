«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения

Глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши сообщил, что Суперлига лишилась одного участника.

С чемпионата снялся «Хатайспор», пострадавший в результате землетрясения.

«Хатайспор» отправил нам письмо. В нем говорится, что команда не будет играть свои матчи в этом сезоне.

«Газиантеп» также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами при условии, что названные клубы сохранят свои права», – сказал Бююкекши.

«Хатайспор» занимал 14-е место в Суперлиге, «Газиантеп» – 10-е.

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Погибли более 12 тысяч человек, почти 63 тысячи получили ранения.

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