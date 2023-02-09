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    «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения

    Глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши сообщил, что Суперлига лишилась одного участника.

    С чемпионата снялся «Хатайспор», пострадавший в результате землетрясения.

    «Хатайспор» отправил нам письмо. В нем говорится, что команда не будет играть свои матчи в этом сезоне.

    «Газиантеп» также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами при условии, что названные клубы сохранят свои права», – сказал Бююкекши.

    • «Хатайспор» занимал 14-е место в Суперлиге, «Газиантеп» – 10-е.
    • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Погибли более 12 тысяч человек, почти 63 тысячи получили ранения.

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    Источник: TRT Spor

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