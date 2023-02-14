Глушаков сообщил, что был близок к переходу в «Хатайспор» за день до землетрясения в Турции

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков сообщил, что мог перейти в «Хатайспор» этой зимой.

«Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», — сказал Глушаков в эфире «Коммент.Live».

«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения.

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Погибли более 35 тысяч человек.

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