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    Глушаков сообщил, что был близок к переходу в «Хатайспор» за день до землетрясения в Турции

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков сообщил, что мог перейти в «Хатайспор» этой зимой.

    «Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», — сказал Глушаков в эфире «Коммент.Live».

    • «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения.
    • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Погибли более 35 тысяч человек.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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