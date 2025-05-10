11 мая на стадионе Гюрсель Аксель состоится матч 35-го тура Турецкой Суперлиги между «Гезтепе» и «Хатайспором». Хозяева уверенно расположились на 7-й строчке с 46 очками и борются за попадание в топ-6, тогда как гости занимают предпоследнее, 18-е место с 19 очками и отчаянно пытаются спастись от вылета. «Гезтепе» демонстрирует хорошую форму, особенно в домашних матчах, а «Хатайспор» находится в глубоком кризисе с серией поражений. Матч ожидается результативным, с преимуществом хозяев, но и гости, учитывая их последнюю результативность, способны доставить проблемы защите «Гезтепе».

«Гезтепе»

«Гезтепе» показывает стабильный футбол, не проигрывая в трeх последних матчах и регулярно забивая. Команда забила 7 мячей в последних 5 турах (среднее – 1.4 гола за игру), но оборона остаeтся проблемной: 6 пропущенных мячей за тот же период (1.2 гола в среднем). Лидером атак является Ромуло, на счету которого 15 голов в 30 матчах сезона. В последнем туре команда обыграла «Адану Демирспор» со счeтом 2:1 и подтвердило статус сильного середняка. Важной особенностью является надeжная серия дома – «Гезтепе» не проигрывает в 6 последних матчах на своeм стадионе.

«Хатайспор»

«Хатайспор» пребывает в глубоком кризисе, проиграв 6 матчей подряд. Команда забивает регулярно (6 голов в последних 5 матчах – по 1.2 гола за игру), но оборона проваливается: 15 пропущенных мячей за этот же отрезок (в среднем 3 гола за матч). Билаль Бутобба остаeтся ключевой фигурой в атаке с 8 голами в 26 матчах. Последний матч против «Истанбула» завершился очередным поражением (2:4), что подтвердило как атакующий потенциал, так и слабость оборонительных построений. «Хатайспор» способен забить даже сильным соперникам, но их игра в защите остаeтся ахиллесовой пятой.

Факты о командах:

«Гезтепе»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 7 забитых и 6 пропущенных мячей.

«Хатайспор»

Проигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в 4 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 6 забитых и 15 пропущенных мячей.

Личные встречи 17% (1) 33% (2) 50% (3) 6 Забитых мячей 9 1 В среднем за матч 1.5 3:2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 35 тур Гезтепе 1 : 1 Хатайспор Турция. Суперлига, 16 тур Хатайспор 1 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 25 тур Хатайспор 2 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 6 тур Гезтепе 0 : 2 Хатайспор Турция. Суперлига, 34 тур Хатайспор 2 : 3 Гезтепе Турция. Суперлига, 13 тур Гезтепе 0 : 1 Хатайспор

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Хатайспор»

Матч обещает быть открытым и результативным. «Гезтепе» продолжает уверенно выступать дома и будет нацелен на победу, чтобы укрепить свои позиции в таблице. «Хатайспор» находится в кризисе, но всe же регулярно забивает и способен воспользоваться слабыми местами обороны хозяев. Основной сценарий встречи – доминирование «Гезтепе» с возможным ответным голом гостей. Прогнозируем победу хозяев с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Гезтепе».

Рекомендованные ставки: