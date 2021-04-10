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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Гезтепе
Хатайспор - Гезтепе: обзор матча 10 апреля 2021
Хатайспор
10.04.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Гезтепе
64'
М. Диуф
90'
М. Диуф
30'
А. Яхович
38'
А. Яхович
78'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Гезтепе
Желтая карточка
Д. Акинтола
90'
+5
90'
+2
Замена
Тити
️️️️
С. Айдогду
90'
+1
Замена
Б. Идейе
️️️️
Х. Акбунар
ГОЛ! 2:3!
М. Диуф
Пас отдал
М. Мерт
90'
85'
Желтая карточка
И. Эгрибаят
83'
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
83'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
А. Яхович
82'
Желтая карточка
А. Эсити
Замена
М. Камара
️️️️
Р. Рибейру
79'
78'
ГОЛ! 1:3!
А. Яхович
71'
Замена
А. Эсити
️️️️
З. Трипич
ГОЛ! 1:2!
М. Диуф
Пас отдал
А. Траоре
64'
57'
Желтая карточка
А. Озтюрк
56'
Желтая карточка
А. Нукан
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Абид
54'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Яхович
Пас отдал
L. Gassama
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Пас отдал
А. Нукан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Гезтепе
7
Мурат Палули
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
1-3-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
92
Диуф
90
Попов
9
Бупендза
20
Рибейру
8
Акинтола
10
Траоре
16
4-1-2-1-2
70
Эгрибаят
33
Озтюрк
33
Нукан
27
68
Бурекович
5
Нвободо
10
Трипич
8
Айдогду
7
Акбунар
34
Диабате
18
Яхович
14
Абид
19
Мерт
19
Мерт
14
Абид
20
Рибейру
7
Камара
7
Камара
20
Рибейру
18
Яхович
27
Ндиайе
27
Ндиайе
18
Яхович
27
7
Палули
7
Палули
27
8
Айдогду
4
Тити
4
Тити
8
Айдогду
10
Трипич
13
Эсити
13
Эсити
10
Трипич
7
Акбунар
12
Идейе
12
Идейе
7
Акбунар
Остались в запасе
Хатайспор
Гезтепе
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
22
Керим Алиджи
ПЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Хатайспор - Гезтепе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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