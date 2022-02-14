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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Гезтепе
Хатайспор - Гезтепе: обзор матча 14 февраля 2022
Хатайспор
14.02.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
36'
М. Диуф
45'
А. Эль-Кааби
59'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Гезтепе
Желтая карточка
О. Эргюн
90'
+3
89'
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
F. di Santo
Желтая карточка
И. Сакей
88'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Р. Рибейру
88'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Я. Бензия
83'
78'
Желтая карточка
F. di Santo
76'
Замена
К. Алиджи
️️️️
М. Палули
76'
Замена
У. Таннан
️️️️
А. Кара
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
75'
73'
Желтая карточка
А. Канкая
Желтая карточка
С. Адекугбе
64'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Кахраба
62'
59'
ГОЛ! 2:1!
Х. Акбунар
Пас отдал
А. Кара
46'
Замена
Я. Каян
️️️️
Д. Тижанич
46'
Замена
Б. Эмир
️️️️
Ф. Мубандже
ГОЛ! 2:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Я. Бензия
45'
Желтая карточка
Я. Бензия
43'
38'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
К. Ахмет Черекчи
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Кахраба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
20
Ялчин Каян
ЦП
19
Эфе Джан Сакикара
АП
7
Лоуренси
ПВ
6
Уссама Таннан
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
4-2-1-3
1
Моанд
3
Адекугбе
53
Оксюз
4
Эргюн
22
Черекчи
5
Сакей
10
Кахраба
8
Бензия
20
Рибейру
92
Диуф
9
Эль-Кааби
4-3-2-1
70
Эгрибаят
7
Палули
4
Анхель
29
Мубандже
47
Демирташ
6
Канкая
8
Айдогду
35
Кара
7
Акбунар
43
Тижанич
26
8
Бензия
8
Буджемаа
8
Буджемаа
8
Бензия
10
Кахраба
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
10
Кахраба
20
Рибейру
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
20
Рибейру
29
Мубандже
41
Эмир
41
Эмир
29
Мубандже
7
Палули
22
Алиджи
22
Алиджи
7
Палули
43
Тижанич
20
Каян
20
Каян
43
Тижанич
35
Кара
6
Таннан
6
Таннан
35
Кара
26
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
26
Остались в запасе
Хатайспор
Гезтепе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
12
Кенан Пирич
ВР
29
Юсуф Талум
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
32
Макана Баку
ЛВ
7
Лоуренси
ПВ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
29
Юсуф Талум
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
32
Макана Баку
ЛВ
7
Лоуренси
ПВ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Хатайспор - Гезтепе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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