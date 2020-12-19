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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Хатайспор
Гезтепе - Хатайспор: обзор матча 19 декабря 2020
Гезтепе
19.12.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Хатайспор
59'
М. Диуф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Хатайспор
81'
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
А. Озтюрк
80'
Желтая карточка
О. Нвободо
77'
Замена
О. Нвободо
️️️️
L. Gassama
75'
72'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
Д. Акинтола
Желтая карточка
L. Gassama
65'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
Гильерме
63'
Замена
K. Sönmez
️️️️
Я. Каян
63'
Замена
Б. Идейе
️️️️
З. Трипич
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Диуф
Желтая карточка
Я. Каян
58'
23'
Желтая карточка
Ж. Биллонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
12
Гильерме
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
66
Burak Süleyman
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Хатайспор
5
Исаак Сакей
ЦП
20
Mirkan Aydın
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4-5-1
70
Эгрибаят
68
Бурекович
4
Тити
27
33
Озтюрк
8
Айдогду
10
Трипич
20
Каян
12
Гильерме
7
Акбунар
27
Ндиайе
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
98
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
8
Акинтола
10
Траоре
20
Рибейру
9
Бупендза
20
Каян
6
6
20
Каян
27
5
Нвободо
5
Нвободо
27
33
Озтюрк
10
10
33
Озтюрк
12
Гильерме
99
99
12
Гильерме
10
Трипич
12
Идейе
12
Идейе
10
Трипич
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
8
Акинтола
10
10
8
Акинтола
Остались в запасе
Гезтепе
Хатайспор
3
Марко Михоевич
ЦЗ
66
Burak Süleyman
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
20
Mirkan Aydın
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
3
Марко Михоевич
ЦЗ
66
Burak Süleyman
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
Остались в запасе
20
Mirkan Aydın
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Гезтепе - Хатайспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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