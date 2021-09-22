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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Хатайспор
Гезтепе - Хатайспор: обзор матча 22 сентября 2021
Гезтепе
22.09.2021, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Хатайспор
35'
М. Диуф
78'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Хатайспор
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ш. Ндиайе
89'
85'
Замена
B. Camoglu
️️️️
К. Ахмет Черекчи
85'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
А. Яхович
️️️️
С. Айдогду
80'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Лоуренси
80'
80'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Эль-Кааби
80'
Замена
E. Çolak
️️️️
А. Траоре
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Диуф
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Красная карточка
В. Шимшек
76'
Замена
В. Шимшек
️️️️
Я. Каян
63'
55'
Желтая карточка
М. Диуф
Желтая карточка
Б. Эмир
55'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Оксюз
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
Б. Оксюз
Желтая карточка
Д. Арсланажич
34'
29'
Желтая карточка
С. Адекугбе
26'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
И. Сакей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
22
Керим Алиджи
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Хатайспор
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
8
Мехди Буджемаа
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
3-2-1-5
15
Арсланажич
41
Эмир
4
Анхель
8
Айдогду
20
Каян
7
Акбунар
5
Нвободо
70
Эгрибаят
7
Лоуренси
27
Ндиайе
22
Алиджи
3-2-5
3
Адекугбе
53
Оксюз
22
Черекчи
12
Лобжанидзе
92
Диуф
9
Эль-Кааби
22
Курукук
20
Рибейру
5
Сакей
10
Траоре
7
Лоуренси
43
Тижанич
43
Тижанич
7
Лоуренси
20
Каян
10
Шимшек
10
Шимшек
20
Каян
27
Ндиайе
12
Идейе
12
Идейе
27
Ндиайе
8
Айдогду
18
Яхович
18
Яхович
8
Айдогду
5
Сакей
8
Буджемаа
8
Буджемаа
5
Сакей
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
2
2
22
Черекчи
10
Траоре
96
96
10
Траоре
9
Эль-Кааби
7
Камара
7
Камара
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Гезтепе
Хатайспор
33
Атындж Нукан
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Гезтепе - Хатайспор
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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