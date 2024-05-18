Бешикташ
18.05.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
Турция. Суперлига, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
1.5
Х
4.6
П2
6
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Хатайспор
Статистика матча Бешикташ - Хатайспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Хатайспора», 37-й тур турецкой Суперлиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Хатайспор»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».